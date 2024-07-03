Украина получила $2,2 млрд от МВФ

Украина привлекла пятый транш в размере 2,2 млрд долларов США от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Extended Fund Facility (EFF).

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это часть средств, предусмотренных программой EFF в размере 16 млрд долларов.

Шмыгаль рассказал, что для их получения Украина проделала «важную домашнюю работу» и успешно прошла четвертый просмотр программы.

Как отметил премьер-министр, перечисленная сумма должна помочь правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.

Напомним, что 28 июня исполнительный совет МВФ одобрил четвертый пересмотр программы EFF.

"За 14 месяцев функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже четыре просмотра, что позволило привлечь около 7,6 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США. Мы продолжаем активно работать над проведением совместно определенных реформ по Программе, что способствует обеспечению макрофинансовой стабильности и создает условия для дальнейшего восстановления и развития экономики Украины на пути вступления в ЕС”, — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он добавил, что следующие меры, которые Украина должна будет принять к пятому пересмотру, определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике, предусматривают продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд.

Первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в начале апреля 2023 года, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн Украина получила 14 декабря 2023 года.

В марте 2024 года после третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования Украина получила 880 миллионов долларов от Международного валютного фонда .

В 2024 году предусмотрен еще транши размером $1,3 млрд в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: $912 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по $1,288 млрд.

С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. Они включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики и управлению государственным долгом.

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