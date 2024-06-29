В ближайшее время Украина получит $2,2 млрд от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) завершил четвертый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит стране получить около $2,2 млрд. Это стало возможным благодаря выполнению Украиной всех структурных маяков, указанных в Меморандуме об экономической и финансовой политике.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что впервые в истории сотрудничества с МВФ Украина так далеко продвинулась в имплементации условий программы. Успешный пересмотр EFF стал результатом слаженной работы правительства, Национального банка и МВФ. Это свидетельствует о способности Украины проводить реформы и обеспечивать макроэкономическую стабильность даже в условиях войны.

Марченко также отметил значительную финансовую поддержку МВФ, которая с начала войны превысила $8 млрд, подчеркнув важность этой помощи для интеграции Украины в ЕС.

"Это средства, которые помогают нашему правительству финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты врачей и учителей", - написал премьер-министр Денис Шмигаль.

По итогам четвертого пересмотра эксперты МВФ отметили, что в первом квартале 2024 года экономика Украины была более устойчивой, чем ожидалось, благодаря стабильным показателям роста, продолжающейся дезинфляции и поддержке достаточного уровня резервов. В то же время прогноз на оставшийся год ухудшился, преимущественно из-за масштабных атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности войны России против Украины.

Учитывая указанные риски, Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что фискальная политика на оставшийся 2024 год, а также подготовка бюджета на 2025 год должны базироваться на усилиях по мобилизации доходов госбюджета, согласованных с Национальной стратегией доходов.

Это позволит поддержать ликвидность бюджета и профинансировать насущные бюджетные нужды. Дальнейшее усовершенствование среднесрочного бюджетирования, управление фискальными рисками, а также публичными инвестициями будут способствовать достижению этих целей.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, 27 мая в Варшаве и онлайн-формате началась миссия МВФ по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины на $15,6 млрд, поскольку Украина полностью выполнила все структурные маяки и других обязательств по программе расширенного финансирования EFF.

31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрила четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд.

С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. Они включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики и управлению государственным долгом.

Источник фото: ua.depositphotos.com