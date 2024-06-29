Найближчим часом Україна отримає $2,2 млрд від МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) завершив четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволить країні отримати близько $2,2 млрд. Це стало можливим завдяки виконанню Україною всіх структурних маяків, зазначених у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що вперше в історії співпраці з МВФ Україна так далеко просунулася в імплементації умов програми. Успішний перегляд EFF став результатом злагодженої роботи уряду, Національного банку та МВФ. Це свідчить про здатність України проводити реформи та забезпечувати макроекономічну стабільність навіть в умовах війни.

Марченко також відзначив значну фінансову підтримку МВФ, яка з початку війни перевищила $8 млрд, підкресливши важливість цієї допомоги для інтеграції України в ЄС.

"Це кошти, які допомагають нашому уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів", - написав премє'р-міністр Денис Шмигаль.

За підсумками четвертого перегляду, експерти МВФ зауважили, що у першому кварталі 2024 року економіка України була стійкішою, ніж очікувалося, завдяки стабільним показникам зростання, триваючій дезінфляції та підтримці достатнього рівня резервів. Водночас прогноз на решту року погіршився, переважно через масштабні атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру та невизначеність щодо тривалості війни Росії проти України.

Враховуючи зазначені ризики, Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що фіскальна політика на решту 2024 року, а також підготовка бюджету на 2025 рік мають базуватися на зусиллях з мобілізації доходів держбюджету, узгоджених з Національною стратегією доходів.

Це дозволить підтримати ліквідність бюджету та профінансувати нагальні бюджетні потреби. Подальше вдосконалення середньострокового бюджетування, управління фіскальними ризиками, а також публічними інвестиціями сприятимуть досягненню цих цілей.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, 27 травня у Варшаві та в онлайн-форматі розпочалася місія МВФ щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF) для України на $15,6 млрд, оскільки Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF.

31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд.

Із початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. Вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.

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