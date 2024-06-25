Німеччина допоможе створити в Україні два фонди з підтримки малого та середнього бізнесу

На міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC2024), що відбулася 11-12 червня 2024 року в Берліні, Україна та Німеччина оголосили про створення двох важливих ініціатив для підтримки малого та середнього бізнесу (МСП) в Україні.

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Про це повідомило Міністерство фінансів.

Перша ініціатива - "Візія: ФРП 2.0" - спрямована на трансформацію існуючого Фонду розвитку підприємництва (ФРП) у повноцінну національну установу розвитку.

Ініціатива передбачає три етапи розвитку ФРП:

Перетворення Фонду на стійку та незалежну установу: Фонд отримає нову структуру корпоративного управління з наглядовою радою, що включатиме незалежних представників та урядовців. Заявка на відповідність вимогам ЄС: Успішне проходження оцінки дозволить ФРП залучати кошти від ЄС, прискорюючи розробку програм відновлення України. Вихід на ринки капіталу: ФРП зможе мобілізувати кошти приватних інвесторів для фінансування програм відновлення економіки.

Повідомляється, що уряд Німеччини надасть підтримку в реалізації цього проєкту, включаючи фінансування заходів з інституційної розбудови. Модель розвитку ФРП базуватиметься на досвіді Німецького банку розвитку KfW.

Друга ініціатива - створення Альянсу за стійкість МСП. Цей міжнародний альянс має на меті посилити підтримку українських МСП під час війни та в процесі відбудови.

Альянс мобілізує підтримку за трьома напрямками:

Реформування політики щодо МСП. Покращення інституційної бази, включно з трансформацією ФРП. Надання фінансування МСП.

Загальний розмір узятих зобов'язань перевищує 7 мільярдів євро, з яких понад 4,5 мільярдів євро становлять нові програми підтримки МСП.

Обидві ініціативи спрямовані на зміцнення економічної стійкості України та підготовку до масштабного відновлення країни. Високопосадовці України та Німеччини підкреслили важливість цих проєктів для забезпечення життєздатності української економіки та її успішної інтеграції до європейських структур.

ЄС та Німеччина запускають грантову програму

Додамо, Міністерство економіки України, Європейський Союз та уряд Німеччини оголосили про старт нової грантової програми, загальний бюджет якої складає 480 тисяч євро.

У рамках цієї програми 12 малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро кожне на розвиток експорту та інновацій.

Претендувати на отримання грантів можуть українські бізнеси, які створюють продукти або послуги з фокусом на експорт чи інновації.

Програма охоплює малі та середні підприємства, які працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн тощо), а також інших галузей.

Окрім цього, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з німецькою кредитною установою для відбудови (KfW), згідно з якою НЕК "Укренерго" зможе отримати 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала значних руйнувань внаслідок збройної агресії Росії.