Германия поможет создать в Украине два фонда по поддержке малого и среднего бизнеса

На международной Конференции по восстановлению Украины (URC2024), которая состоялась 11-12 июня 2024 года в Берлине, Украина и Германия объявили о создании двух важных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) в Украине.

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Об этом сообщило Министерство финансов.

Первая инициатива – "Визия: ФРП 2.0" – направлена на трансформацию существующего Фонда развития предпринимательства (ФРП) в полноценное национальное учреждение развития.

Инициатива предусматривает три этапа развития ФРП:

Превращение Фонда в устойчивое и независимое учреждение: Фонд получит новую структуру корпоративного управления с наблюдательным советом, включающий независимых представителей и чиновников. Заявка на соответствие требованиям ЕС Успешное прохождение оценки позволит ФРП привлекать средства от ЕС, ускоряя разработку программ восстановления Украины. Выход на рынки капитала ФРП сможет мобилизовать средства частных инвесторов для финансирования программ восстановления экономики.

Сообщается, что правительство Германии окажет поддержку в реализации этого проекта, включая финансирование мер по институциональному развитию. Модель развития ФРП будет базироваться на опыте Немецкого банка развития KfW.

Вторая инициатива – создание Альянса за устойчивость МСП. Целью международного альянса является усиление поддержки украинских МСП во время войны и в процессе восстановления.

Альянс мобилизует поддержку по трем направлениям:

Реформирование политики по МСП. Улучшение институциональной базы, включая трансформацию ФРП. Предоставление финансирования МСП.

Общий размер взятых обязательств превышает 7 миллиардов евро, из которых более 4,5 миллиарда евро составляют новые программы поддержки МСП.

Обе инициативы направлены на укрепление экономической устойчивости Украины и подготовку масштабного восстановления страны. Высокопоставленные должностные лица Украины и Германии подчеркнули важность этих проектов для обеспечения жизнеспособности украинской экономики и ее успешной интеграции в европейские структуры.

ЕС и Германия запускают грантовую программу для МСП

Министерство экономики Украины, Европейский Союз и правительство Германии объявили о старте новой грантовой программы, общий бюджет которой составляет 480 тысяч евро.

В рамках этой программы 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро на развитие экспорта и инноваций.

Претендовать на получение грантов могут украинские бизнесы, производящие продукты или услуги с фокусом на экспорт или инновации.

Программа включает малые и средние предприятия, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т.п.), креативной индустрии (мода, дизайн и т.п.), а также других отраслей.

Кроме этого, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с немецким кредитным учреждением для восстановления (KfW), согласно которому НЭК "Укрэнерго" сможет получить 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, которая испытала значительные разрушения в результате вооруженной агрессии России.