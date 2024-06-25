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Германия поможет создать в Украине два фонда по поддержке малого и среднего бизнеса
На международной Конференции по восстановлению Украины (URC2024), которая состоялась 11-12 июня 2024 года в Берлине, Украина и Германия объявили о создании двух важных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) в Украине.
Об этом сообщило Министерство финансов.
Первая инициатива – "Визия: ФРП 2.0" – направлена на трансформацию существующего Фонда развития предпринимательства (ФРП) в полноценное национальное учреждение развития.
Инициатива предусматривает три этапа развития ФРП:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Превращение Фонда в устойчивое и независимое учреждение: Фонд получит новую структуру корпоративного управления с наблюдательным советом, включающий независимых представителей и чиновников.
- Заявка на соответствие требованиям ЕС Успешное прохождение оценки позволит ФРП привлекать средства от ЕС, ускоряя разработку программ восстановления Украины.
- Выход на рынки капитала ФРП сможет мобилизовать средства частных инвесторов для финансирования программ восстановления экономики.
Сообщается, что правительство Германии окажет поддержку в реализации этого проекта, включая финансирование мер по институциональному развитию. Модель развития ФРП будет базироваться на опыте Немецкого банка развития KfW.
Вторая инициатива – создание Альянса за устойчивость МСП. Целью международного альянса является усиление поддержки украинских МСП во время войны и в процессе восстановления.
Альянс мобилизует поддержку по трем направлениям:
- Реформирование политики по МСП.
- Улучшение институциональной базы, включая трансформацию ФРП.
- Предоставление финансирования МСП.
Общий размер взятых обязательств превышает 7 миллиардов евро, из которых более 4,5 миллиарда евро составляют новые программы поддержки МСП.
Обе инициативы направлены на укрепление экономической устойчивости Украины и подготовку масштабного восстановления страны. Высокопоставленные должностные лица Украины и Германии подчеркнули важность этих проектов для обеспечения жизнеспособности украинской экономики и ее успешной интеграции в европейские структуры.
ЕС и Германия запускают грантовую программу для МСП
Министерство экономики Украины, Европейский Союз и правительство Германии объявили о старте новой грантовой программы, общий бюджет которой составляет 480 тысяч евро.
В рамках этой программы 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро на развитие экспорта и инноваций.
Претендовать на получение грантов могут украинские бизнесы, производящие продукты или услуги с фокусом на экспорт или инновации.
Программа включает малые и средние предприятия, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т.п.), креативной индустрии (мода, дизайн и т.п.), а также других отраслей.
Кроме этого, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с немецким кредитным учреждением для восстановления (KfW), согласно которому НЭК "Укрэнерго" сможет получить 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, которая испытала значительные разрушения в результате вооруженной агрессии России.