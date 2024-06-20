ЄС та Німеччина запускають грантову програму на 480 тисяч євро для підтримки малого та середнього бізнесу

Міністерство економіки України, Європейський Союз та уряд Німеччини оголосили про старт нової грантової програми, загальний бюджет якої складає 480 тисяч євро.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

У рамках цієї програми 12 малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро кожне на розвиток експорту та інновацій.

Окрім фінансування, підприємства отримають консультаційну підтримку від експертів.

Хто може претендувати на грант

Претендувати на отримання грантів можуть українські бізнеси, які створюють продукти або послуги з фокусом на експорт чи інновації.

Програма охоплює малі та середні підприємства, які працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн тощо), а також інших галузей.

12 відібраних учасників отримають не лише гранти, а й групові та індивідуальні консультації від експертів, нетворкінг-сесії та інші активності, які допоможуть виявити та усунути перешкоди на шляху до експорту та інноваційного розвитку.

Заступниця міністра економіки України Надія Бігун підкреслила важливість таких ініціатив.

"Я рада бачити, як наша країна і бізнес розкривають свій потенціал. Завдяки таким проєктам українські компанії отримують шанс розвиватися і зростати, що є надзвичайно важливим. Зовнішнє фінансування – чи то грантове, чи кредитне – дозволяє пришвидшити розвиток бізнесу в кілька разів", - сказала вона.

Керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні Генрік Вітфельдт зазначив, що програма EU4Business вже надала майже 8 мільйонів євро для підтримки МСП в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Новою грантовою програмою ЄС хоче допомогти українським бізнесам подолати наслідки війни, забезпечити доступ до фінансування, знайти нові ринки та покращити бізнес-середовище України.

Подати заявку на участь у програмі можна до 23:59 25 червня 2024 року на сайті проєкту.

ЄС створив програму підтримки інвестицій в Україну

Європейський Союз підписав перші гарантійні угоди в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.

Тим самим – запустив Ukraine Investment Framework, який допоможе прискорити відновлення України, зокрема енергетичної інфраструктури.

ЄС надає Україні фінансову допомогу в рамках бюджетного Українського фонду на €50 млрд, і водночас разом із партнерськими європейськими банками створює фінансову програму на 1,4 млрд євро для приваблення в Україну зовнішніх капітальних інвестицій.

Крім того, для подальшої підтримки зусиль України щодо реформ на шляху до ЄС під час конференції у Берліні Єврокомісія також підписала нові програми технічної допомоги на суму понад 100 млн євро, щоб допомогти просунути реформи в Україні в таких сферах, як децентралізація, освіта та кваліфікація, охорона здоров’я, інтегроване управління кордонами та реагування на кризу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com