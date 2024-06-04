USAID оголошує $25 млн грантову програму для підтримки малого та середнього бізнесу

Проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" 4 червня розпочав прийом заявок на гранти загальною сумою $25 млн для фінансових установ з метою збільшення доступу до фінансування малого та середнього підприємництва (МСП) в Україні.

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Про це йдеться у пресрелізі організації.

"До участі в програмі запрошуються фінансові партнери приватної форми власності, а саме банки, небанківські установи, консалтингові компанії, інвестиційні фонди, фінтех-компанії, постачальники виробничих ресурсів, інші посередники, юридично зареєстровані в Україні. Програма передбачає надання двох типів грантів", - йдеться в повідомленні.

Грантова програма передбачає два типи грантів. Гранти типу А, або ж "Гранти через фінансових посередників" призначені для фінансових посередників, які запропонують інноваційні рішення для здешевлення кредитування, зменшення витрат на обслуговування клієнтів та полегшення доступу МСП до фінансування. Особлива увага приділятиметься підтримці підприємств, постраждалих від війни. На цей проєкт виділено до $10 млн.

На фінансування грантів типу Б ("Грантове партнерство для співінвестування у МСП") передбачено $15 млн. Кошти будуть спрямовані на створення партнерств з фінансовими установами для спільного кредитування та фінансування МСП, особливо тих, що постраждали від війни, шляхом поєднання кредитів та грантів.

"Інвестиції для стійкості бізнесу" планує надати гранти у розмірі від 1 до 3 млн дол. США приватним фінансовим посередникам на полегшення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування через зниження вартості, зменшення ризиків, різноманітні інноваційні рішення, а також прямі гранти для малого та середнього бізнесу у співфінансуванні із приватними партнерами", - заявила в.о. керівника проєкту Юлія Вітка.

Організатори проєкти зазначають, що гранти мають сприяти збільшенню продажів, експорту та створенню нових робочих місць у бізнесі та розраховані на реалізацію впродовж наступних 1-2 років.

Кінцевий термін подання заявок на отримання грантів - 12 липня 2024 року.

Додомо, раніше програма USAID запропонувала гранти до $500 тисяч для розвитку українських середніх і великих переробних підприємств, при цьому загальний бюджет становить 10 млн доларів. У рамках програми планується надати близько 30-ти грантів обсягом від $150 до $500 тисяч.

Окрім цього, USAID запустив грантову програму для середніх та великих підприємств на $15 млн. Згідно з програмою, один бізнес міг отримати грант від $250 тисяч до $2 мільйонів.