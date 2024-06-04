USAID объявляет $25 млн грантовую программу для поддержки малого и среднего бизнеса

Проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" 4 июня приступил к приему заявок на гранты общей суммой $25 млн для финансовых учреждений с целью увеличения доступа к финансированию малого и среднего предпринимательства (МСП) в Украине.

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Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"К участию в программе приглашаются финансовые партнеры частной формы собственности, а именно банки, небанковские учреждения, консалтинговые компании, инвестиционные фонды, финтех-компании, поставщики производственных ресурсов, другие посредники, юридически зарегистрированные в Украине. Программа предусматривает предоставление двух типов грантов", - говорится в сообщении.

Грантовая программа включает два типа грантов. Гранты типа А или "Гранты через финансовых посредников" предназначены для финансовых посредников, которые предложат инновационные решения для удешевления кредитования, уменьшения расходов на обслуживание клиентов и облегчения доступа МСП к финансированию. Особое внимание будет уделяться поддержке предприятий, пострадавших от войны. На этот проект выделено до $10 млн.

На финансирование грантов типа Б ("Грантовое партнерство для соинвестирования в МСП") предусмотрено $15 млн. Средства будут направлены на создание партнерств с финансовыми учреждениями для совместного кредитования и финансирования МСП, особенно пострадавших от войны путем сочетания кредитов и грантов.

"Инвестиции для устойчивости бизнеса" планирует предоставить гранты в размере от 1 до 3 млн. дол. США частным финансовым посредникам на облегчение доступа малого и среднего бизнеса к финансированию из-за снижения стоимости, уменьшения рисков, различных инновационных решений, а также прямые гранты для малого и среднего бизнеса в софинансировании с частными партнерами", - заявила и.о. руководителя проекта Юлия Витка .

Организаторы проекта отмечают, что гранты должны способствовать увеличению продаж, экспорта и созданию новых рабочих мест в бизнесе и рассчитаны на реализацию в течение следующих 1-2 лет.

Конечный срок подачи заявок на получение грантов – 12 июля 2024 года.

Ранее программа USAID предложила гранты до $500 тысяч для развития украинских средних и крупных перерабатывающих предприятий, при этом общий бюджет составляет 10 млн долларов. В рамках программы планируется предоставить около 30 грантов объемом от $150 до $500 тысяч.

Кроме того, USAID запустил грантовую программу для средних и крупных предприятий на $15 млн. Согласно программе, один бизнес мог получить грант от $250 тысяч до $2 миллионов.