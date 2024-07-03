Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

Україна залучила п’ятий транш обсягом 2,2 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Extended Fund Facility (EFF).

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів.

Шмигаль розповів, що для їх отримання Україна виконала «важливу домашню роботу» та успішно пройшла четвертий перегляд програми.

Як зауважив прем’єр-міністр, перерахована сума повинна допомогти Уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Нагадаємо, що 28 червня виконавча рада МВФ схвалила четвертий перегляд програми EFF.

"За 14 місяців функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько 7,6 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США. Ми продовжуємо активно працювати над провадженням спільно визначених реформ за Програмою, що сприяє забезпеченню макрофінансової стабільності та створює умови для подальшого відновлення і розвитку економіки України на шляху до вступу в ЄС”, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він додав, що наступні заходи, які Україна повинна буде вжити до п’ятого перегляду визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику, передбачають продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд.

Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня 2023, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня 2023.

У березні 2024 року після третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду.

На 2024 рік передбачено ще два транші по $1,3 млрд на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: $912 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по $1,288 млрд.

Із початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. Вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.

Джерело фото: ua.depositphotos.com