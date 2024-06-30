Був одним із структурних маяків МВФ: Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3840-IX про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), що стало важливим кроком у виконанні вимог програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Інформація про підписання документа була опублікована на сайті Верховної Ради.

Підписання закону стало одним із структурних маяків програми, необхідних для ухвалення позитивного рішення про виділення Україні п'ятого траншу в розмірі $2,2 млрд.

Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей підкреслив важливість цього кроку під час прес-конференції після ухвалення рішення про виділення траншу.

"Важливим кроком уперед стало ухвалення минулого тижня закону про реформування Бюро економічної безпеки України. Необхідне швидке та рішуче виконання цього закону", – зазначив Гевін Грей.

Цей закон передбачає реформування БЕБ з метою підвищення ефективності його роботи та забезпечення відповідності міжнародним стандартам, що є ключовим елементом у співпраці України з МВФ.

Нагадаємо, 20 червня Верховна Рада 239 голосами ухвалила закон про перезавантаження БЕБ.

"Текст узгоджений з партнерами. З незалежним відбором нового голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу. Можна було краще, але вже молодці", – прокоментував ухвалення першого заступника голови профільного комітету Ради Ярослав Железняк.

Що передбачає законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Законопроєкт №10439 передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Крім того, переатестацію співробітників Бюро має проводити комісія, що складається із шести людей від нового директора БЕБ і шести - від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: так само шестеро членів від БЕБ і шестеро - від партнерів.

Також передбачається гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК.

На проведенні реформи БЕБ наполягав бізнес

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація не підтримала урядовий законопроєкт № 10440. Спільнота неодноразово наголошувала – наразі країна конче потребує реального реформування БЕБ.

"Важливо забезпечити створення прозорого та незалежного органу, метою якого буде пошук та покарання реальних економічних правопорушників, а не керованість з боку сумнівних кураторів та тиск суто на прозорий бізнес", - підкреслювали в ЄБА.

Як підкреслили в асоціації, бізнес вимагає перезавантаження БЕБ.

"Важливо, щоб в конкурсній комісії та в наглядовій раді при відборі керівника БЕБ були іноземні представники та представники інститутів громадського суспільства. Важливо, щоб старі кадри пройшли чітко регламентовану процедуру переатестації ... . Важливо, щоб реформоване Бюро мало суто аналітичні функції та тільки ця структура займалась розслідуваннями економічних злочинів. ", - зазначали тоді в ЄБА.

Там звернулися до профільного Комітету ВРУ із закликом підтримати альтернативний законопроєкт – №10439-2 – який рекомендували і міжнародні експерти, зокрема G7, експерти та представники бізнесу.