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Був одним із структурних маяків МВФ: Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3840-IX про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), що стало важливим кроком у виконанні вимог програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Інформація про підписання документа була опублікована на сайті Верховної Ради.
Підписання закону стало одним із структурних маяків програми, необхідних для ухвалення позитивного рішення про виділення Україні п'ятого траншу в розмірі $2,2 млрд.
Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей підкреслив важливість цього кроку під час прес-конференції після ухвалення рішення про виділення траншу.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Важливим кроком уперед стало ухвалення минулого тижня закону про реформування Бюро економічної безпеки України. Необхідне швидке та рішуче виконання цього закону", – зазначив Гевін Грей.
Цей закон передбачає реформування БЕБ з метою підвищення ефективності його роботи та забезпечення відповідності міжнародним стандартам, що є ключовим елементом у співпраці України з МВФ.
Нагадаємо, 20 червня Верховна Рада 239 голосами ухвалила закон про перезавантаження БЕБ.
"Текст узгоджений з партнерами. З незалежним відбором нового голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу. Можна було краще, але вже молодці", – прокоментував ухвалення першого заступника голови профільного комітету Ради Ярослав Железняк.
Що передбачає законопроєкт про перезавантаження БЕБ
Законопроєкт №10439 передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.
Крім того, переатестацію співробітників Бюро має проводити комісія, що складається із шести людей від нового директора БЕБ і шести - від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.
Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: так само шестеро членів від БЕБ і шестеро - від партнерів.
Також передбачається гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК.
На проведенні реформи БЕБ наполягав бізнес
Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація не підтримала урядовий законопроєкт № 10440. Спільнота неодноразово наголошувала – наразі країна конче потребує реального реформування БЕБ.
"Важливо забезпечити створення прозорого та незалежного органу, метою якого буде пошук та покарання реальних економічних правопорушників, а не керованість з боку сумнівних кураторів та тиск суто на прозорий бізнес", - підкреслювали в ЄБА.
Як підкреслили в асоціації, бізнес вимагає перезавантаження БЕБ.
"Важливо, щоб в конкурсній комісії та в наглядовій раді при відборі керівника БЕБ були іноземні представники та представники інститутів громадського суспільства. Важливо, щоб старі кадри пройшли чітко регламентовану процедуру переатестації ... . Важливо, щоб реформоване Бюро мало суто аналітичні функції та тільки ця структура займалась розслідуваннями економічних злочинів. ", - зазначали тоді в ЄБА.
Там звернулися до профільного Комітету ВРУ із закликом підтримати альтернативний законопроєкт – №10439-2 – який рекомендували і міжнародні експерти, зокрема G7, експерти та представники бізнесу.