Света станет больше: "Энергоатом" досрочно подключил к энергосети отремонтированный энергоблок-тысячник

Для выполнения задачи Министерства энергетики Украины после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования "Энергоатом" досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что возврат энергоблока мощностью 1000 МВт из ремонта значительно усилит отечественную энергосеть.

"Учитывая сложную ситуацию в энергетике, специалисты компании прилагают максимум усилий для оперативного проведения планово-предупредительных ремонтов при обеспечении необходимого качества проведения работ", — говорится в сообщении "Энергоатома".

Также в пресс-службе добавили, что все остальные энергоблоки компании, находящиеся на подконтрольной Украине территории, работают в плановом режиме.

Напомним, в ночь на 16 июля выходило из строя оборудование на одном из энергообъектов, что привело к значительному дефициту электроэнергии в системе. В результате по всей стране было введено четыре очереди графиков отключений, действовавших в течение суток.

Также сообщалось, что в западном регионе Украины из-за пожара, вызванного жарой, выключалась высоковольтная воздушная линия. Также отключалась высоковольтная подстанция – это привело к обесточиванию воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы.

Когда появится шанс избежать отключений света

Ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак по энергосистеме Украины, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что магическим образом за один день света больше не станет, но в начале осени появятся шансы избегать массовых и повторяющихся отключений.

"В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – сказал Кудрицкий.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассчитывает на улучшение ситуации в энергетике в двадцатых числах июля.