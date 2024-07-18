Кабмин запретил выключать свет в некоторых населенных пунктах: в каких именно

Кабмин ввел норму, согласно которой в населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью, а также вблизи линии фронта, не будут отключать электроэнергию. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства .

"Сегодня также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны", — сказал Шмигаль.

Премьер-министр добавил, что правительство составляет перечень критически важных объектов, таких как системы водоснабжения и больницы, которые получат приоритетное электроснабжение, а также работает над алгоритмом, обеспечивающим справедливое распределение и продолжительность отключений электроэнергии для остальных потребителей.

Перечень приоритетных объектов будет конкретизирован после консультаций с областными военными администрациями.

Напомним, ранее Кабмин утвердил порядок определения и по применению предельных величин потребления электрической мощности, предусматривающий приоритетное электроснабжение для широкого спектра объектов критической инфраструктуры, включая учреждения здравоохранения, воинские части, предприятия, обеспечивающие продовольственную и энергетическую безопасность, органы государственной власти и т.д.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак по энергосистеме Украины, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что магическим образом за один день света больше не станет, но в начале осени появятся шансы избегать массовых и повторяющихся отключений.

"В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – сказал Кудрицкий.

В то же время, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что правительство рассчитывает на улучшение ситуации в энергетике в двадцатых числах июля.

"Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными", — подчеркнул он во время заседания правительства.