Кабмін заборонив вимикати світло у деяких населених пунктах: у яких саме

Кабмін запровадив норму, згідно з якою у населених пунктах, розташованих у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також поблизу лінії фронту, не будуть відключати електроенергію.Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Сьогодні також додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з росією, Білоруссю та в 20-ти кілометрах прифронтової зони”, - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що уряд складає перелік критично важливих об’єктів, таких як системи водопостачання та лікарні, які отримають пріоритетне електропостачання, а також працює над алгоритмом, який забезпечить справедливий розподіл і тривалість відключень електроенергії для решти споживачів.

Перелік пріоритетних об'єктів буде конкретизовано після консультацій з обласними військовими адміністраціями.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, що передбачає пріоритетне електропостачання для широкого спектру об'єктів критичної інфраструктури, включаючи заклади охорони здоров'я, військові частини, підприємства, що забезпечують продовольчу та енергетичну безпеку, органи державної влади тощо.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак по енергосистемі України, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що магічним чином за один день світла більше не стане, але на початку осені з'являться шанси уникати масових і повторюваних відключень.

"В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Кудрицький.

В той же час, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розраховує на покращення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.

"Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", - наголосив він під час засідання уряду.