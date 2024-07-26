В МАГАТЭ подтвердили приостановку энергоблока ЮУАЭС из-за аварии трансформатора: украинские власти назвали это фейком

На прошлой неделе группа МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС сообщила, что ее энергоблок 2 был временно остановлен после срабатывания электрозащиты из-за неполадок с трансформатором.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Отмечается, что неисправность возникла на открытом распределительном участке мощностью 330 кВ, расположенном вне площадки АЭС. В результате короткого замыкания произошло повреждение керамического изолятора, что привело к утечке масла, которое загорелось из-за электрической дуги.

Согласно сообщению МАГАТЭ, после восстановления электросоединения реактор был перезапущен и начал подавать электроэнергию в сеть через 17 часов, достигнув полной мощности чуть более чем через 24 часа после остановки.

Минэнерго отрицает аварию на ЮУАЭС

Министерство энергетики Украины отрицает слухи об аварии на ЮУАЭС, призвав СБУ принять необходимые меры по распространению "фейков".

В ведомстве заявили, что "фейк об "аварии на Южноукраинской АЭС" впервые был заброшен в украинское информационное пространство российской пропагандой в ответ на собственные попытки скрыть аварию на Ростовской АЭС, информация о которой появилась в медиапространстве ранее. Там отметили, что на станции не было ни одного отключения силового трансформатора, о котором говорилось в распространенном "фейке".

"Если бы такое событие произошло, это сделало бы невозможным выдачу электроэнергии и действительно привело бы к необходимости остановить атомный блок", — заявили в Минэнерго.

"Попытки безответственных политиков спекулировать и распространять откровенные манипуляции об "аварии на атомной станции" недопустимы. Просим Совет национальной безопасности и обороны, а также Службу безопасности Украины принять неотложные меры по привлечению к ответственности лиц за попытки подыгрывать российской пропаганде и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине", — добавили в министерстве.

Когда стало известно об аварии на ЮУАЭС

Напомним, в середине июля в Украине на протяжении нескольких дней действовали жесткие отключения света.

18 июля директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что на ЮУАЭС, вероятно, в результате высоких температур воздуха вышли из строя два трансформатора, что привело к отключению от энергосети одного из энергоблоков станции.

19 июля во время часа вопросов правительству в Верховной Раде министр энергетики Герман Галущенко отметил, что "эта информация сначала появилась на российских каналах" и охарактеризовал ее как фейковую.

Однако 25 июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк опубликовал ответ "Укрэнерго" на свой депутатский запрос , в котором подтверждается, что 15 июля на ЮУАЭС действительно произошло аварийное отключение от сети одного из энергоблоков.