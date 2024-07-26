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В МАГАТЭ подтвердили приостановку энергоблока ЮУАЭС из-за аварии трансформатора: украинские власти назвали это фейком
На прошлой неделе группа МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС сообщила, что ее энергоблок 2 был временно остановлен после срабатывания электрозащиты из-за неполадок с трансформатором.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
Отмечается, что неисправность возникла на открытом распределительном участке мощностью 330 кВ, расположенном вне площадки АЭС. В результате короткого замыкания произошло повреждение керамического изолятора, что привело к утечке масла, которое загорелось из-за электрической дуги.
Согласно сообщению МАГАТЭ, после восстановления электросоединения реактор был перезапущен и начал подавать электроэнергию в сеть через 17 часов, достигнув полной мощности чуть более чем через 24 часа после остановки.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Минэнерго отрицает аварию на ЮУАЭС
Министерство энергетики Украины отрицает слухи об аварии на ЮУАЭС, призвав СБУ принять необходимые меры по распространению "фейков".
В ведомстве заявили, что "фейк об "аварии на Южноукраинской АЭС" впервые был заброшен в украинское информационное пространство российской пропагандой в ответ на собственные попытки скрыть аварию на Ростовской АЭС, информация о которой появилась в медиапространстве ранее. Там отметили, что на станции не было ни одного отключения силового трансформатора, о котором говорилось в распространенном "фейке".
"Если бы такое событие произошло, это сделало бы невозможным выдачу электроэнергии и действительно привело бы к необходимости остановить атомный блок", — заявили в Минэнерго.
"Попытки безответственных политиков спекулировать и распространять откровенные манипуляции об "аварии на атомной станции" недопустимы. Просим Совет национальной безопасности и обороны, а также Службу безопасности Украины принять неотложные меры по привлечению к ответственности лиц за попытки подыгрывать российской пропаганде и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине", — добавили в министерстве.
Когда стало известно об аварии на ЮУАЭС
Напомним, в середине июля в Украине на протяжении нескольких дней действовали жесткие отключения света.
18 июля директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что на ЮУАЭС, вероятно, в результате высоких температур воздуха вышли из строя два трансформатора, что привело к отключению от энергосети одного из энергоблоков станции.
19 июля во время часа вопросов правительству в Верховной Раде министр энергетики Герман Галущенко отметил, что "эта информация сначала появилась на российских каналах" и охарактеризовал ее как фейковую.
Однако 25 июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк опубликовал ответ "Укрэнерго" на свой депутатский запрос , в котором подтверждается, что 15 июля на ЮУАЭС действительно произошло аварийное отключение от сети одного из энергоблоков.