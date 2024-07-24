Света станет больше: к энергосистеме подключен еще один энергоблок

На одной из украинских атомных станций после успешного завершения планового ремонта ранее установленного срока был подключён новый энергоблок к энергосистеме. Об этом сообщает Минэнерго.

"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного ранее срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подключение энергоблока значительно улучшит стабильность энергосистемы и поможет снизить дефицит электроэнергии, вызванный массированными российскими атаками на украинскую энергетику.

В то же время, в "Энергоатоме" уточнили, что энергоблок был подключен на 13 суток ранее установленного срока, и сейчас идет процесс набора мощности.

После выхода на полную мощность, энергосистема получит дополнительные мегаты электроэнергии, что положительно повлияет на ситуацию с электроснабжением в стране.

“Энергоатом выполняет необходимые работы на энергоблоках, стараясь как можно скорее провести ремонты. Конечно, без потери в качестве. Компания и наши сотрудники понимают важность ядерной энергетики для всей страны и энергобаланса", – отметил глава "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, 17 июля "Энергоатом" досрочно подключил к сети Украины отремонтированный энергоблок мощностью 1000 МВт. Подключение произошло после завершения перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования, выполненного по доверенности Министерства энергетики Украины.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнеров также снижены возможности делиться из-за жары.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче", — подчеркнул глава "Укрэнерго".

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