Світла побільшає: до енергосистеми підключено ще один енергоблок

На одній з атомних електростанцій України достроково завершено плановий ремонт енергоблоку, який вже підключено до енергосистеми країни. Про це повідомляє Міненерго.

“На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що підключення енергоблоку значно покращить стабільність енергосистеми і допоможе зменшити дефіцит електроенергії, викликаний масованими російськими атаками на українську енергетику.

Водночас, в “Енергоатомі” уточнили, що енергоблок було підключено на 13 діб раніше встановленого терміну, і наразі триває процес набору потужності.

Після виходу на повну потужність, енергосистема отримає додаткові мегавати електроенергії, що позитивно вплине на ситуацію з електропостачанням в країні.

“Енергоатом виконує необхідні роботи на енергоблоках, намагаючись якомога швидше провести ремонти. Звісно ж, без втрати у якості. Компанія та наші співробітники розуміють важливість ядерної енергетики для всієї країни та енергобалансу”, – зазначив очільник “Енергоатома” Петро Котін.

Нагадаємо, 17 липня "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі України відремонтований енергоблок потужністю 1000 МВт. Підключення відбулося після завершення перевантаження ядерного палива та планового ремонту обладнання, виконаного за дорученням Міністерства енергетики України.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше повідомляв, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".

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