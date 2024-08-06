"Укренерго" оголосило перші довгострокові аукціони з купівлі допоміжних послуг

“Укренерго” оголосило про проведення перших довгострокових аукціонів із закупівлі допоміжних послуг для балансування енергосистеми. Аукціони відбудуться 15 та 22 серпня, і компанія планує придбати послуги з надання різних видів резервів. Договори з переможцями аукціонів будуть укладені на 5 років з відтермінуванням надання послуг до одного року. Про це під час форуму “Децентралізована генерація. Нові можливості для бізнесу та громад” повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

"На першому аукціоні 15 серпня буде виставлена потреба 99 МВт. Ми купуватимемо послуги первинного регулювання. В цьому аукціоні матимуть змогу взяти участь, в основному, системи накопичення енергії – дуже швидкі і дуже маневрені установки, здатні виконати команду диспетчера за 15 секунд", - зазначив Володимир Кудрицький.

Другий аукціон, який відбудеться 22 серпня, буде більш масштабним. На ньому планується закупити 1000 МВт потужностей. З них 579 МВт буде спрямовано на послугу завантаження, що дозволить новим електростанціям підтримувати енергосистему шляхом збільшення свого виробітку електроенергії. Ще 421 МВт буде використано для створення симетричного резерву, який забезпечує балансування системи у разі непередбачуваних змін у попиті або пропозиції електроенергії.

Участь у цьому аукціоні зможуть взяти власники газопоршневих, газотурбінних установок та електростанцій на біомасі. Важливою вимогою до цих станцій є їхня здатність швидко реагувати на команди диспетчера та змінювати свою потужність протягом 15 хвилин.

Переможці аукціону отримають фіксований контракт у євро з можливістю відстрочки надання послуги на один рік. Це означає, що вони матимуть час до вересня 2025 року для будівництва електростанції або установки, здатної забезпечувати балансування енергосистеми. При цьому, тариф, який пропонує "Укренерго", буде значно вищим, ніж той, що платять оператори європейських енергосистем.

За словами Володимира Кудрицького, ці аукціони стануть революційним кроком у побудові розподіленої генерації в Україні. Потреби енергосистеми, зруйнованої внаслідок російських атак, значні. Для створення стійкої до атак системи у найближчі кілька років Україні необхідно збільшити потужності нових вітрових електростанцій на 4 ГВт, сонячних електростанцій на 3,8 ГВт, газової генерації на 1,4 ГВт, нових ТЕС на біопаливі на 1,1 ГВт та установок зберігання енергії на 0,8 ГВт.



"Щоб усе це було збудовано – потрібно близько 12-13 мільярдів євро. Втілити настільки масштабні зміни неможливо без залучення приватних інвестицій. А отже, потрібні економічні передумови, щоб бізнес і громади були зацікавлені у побудові нової децентралізованої енергосистеми. Такі умови створені рішеннями уряду і НКРЕКП, за пропозицією "Укренерго", що і зробило можливим впровадження механізму довгострокових аукціонів", - зазначив Кудрицький.

В "Укренерго" нагадали, , що 6 серпня – останній день сплати гарантійного внеску для участі в аукціоні з купівлі резервів підтримки частоти (РПЧ). Для аукціонів з купівлі автоматичних резервів відновлення частоти – термін оплати спливає 12 серпня.

Довідково

Допоміжні послуги – це готовність електростанції до зміни потужності виробництва за командою диспетчера. Таким чином – забезпечується стабільність роботи енергосистеми. "Укренерго", як оператор системи передачі, укладає відповідний договір та купує цю послугу у компаній-виробників електроенергії.

Аукціони з торгівлі електроенергією

У лютому НЕК "Укренерго" розпочало щоденніаукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина.

Також "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною.

За місяць до цього, між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

Нагадаємо, вперше спільні добові аукціони за європейськими правилами стартували між Україною та Румунією у листопаді 2023 року. Тоді аукціони були проведені на платформі "Укренерго" одночасно для учасників ринку з Румунії та України. Очікувана дата поставки електроенергії - 3 листопада. При цьому, максимальна можливість передачі електроенергії для експорту становила 200 МВт, а для імпорту - 400 МВт.