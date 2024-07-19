KfW виділив "Укренерго" 100 млн євро грантових коштів на відновлення енергетики

Українська економіка отримала перші інвестиції в рамках програми Ukraine Investment Framework (UIF), яка є частиною масштабнішої ініціативи Ukraine Facility. Перша угода на суму 100 млн євро була укладена між німецьким державним банком KfW та НЕК "Укренерго".

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення та модернізацію електроенергетичної інфраструктури України.

В "Укренерго" повідомили, що кошти будуть спрямовані на реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів, таких як:

Модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи,

Ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і поставка нового обладнання,

Заходи з посилення фізичного захисту підстанцій "Укренерго".

Компанія повідомила, що отриманий грант є другим етапом програми "Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України". Перший етап програми був затверджений 11 червня під час Берлінської конференції з відновлення України (#URC2024), коли "Укренерго" підписало угоду з KfW на суму 15 млн євро.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, "Укренерго" змогло залучити міжнародну допомогу на загальну суму 1,5 мільярда євро. З цієї суми 324 мільйони євро були отримані за підтримки німецького державного банку KfW.

"Укренерго" отримало €45 мільйонів гранту

9 травня НЕК "Укренерго" підписала грантову угоду з Німецьким банком розвитку KfW на суму 45 мільйонів євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури України. Церемонія підписання відбулась під час зустрічі міністрів енергетики України та Німеччини.

Ці кошти будуть спрямовані на будівництво нової високовольтної лінії. Окрім цього, це збільшить стабільність з'єднання з європейською енергосистемою.

Частина грантових коштів підуть на закупівлю високовольтного обладнання та відновлення об'єктів у центральному регіоні після ракетних атак Росії.

Допомога Україні від KfW

Загалом за підтримки KfW з початку повномасштабного вторгнення РФ "Укренерго" залучило понад 177 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів для розбудови та ремонту енергомереж.

У лютому KfW заявив, що допоможе Україні реалізувати більш ніж 40 поточних проєктів на загальну суму понад €1,4 млрд. На початку грудня 2023 року Мінреінтеграції та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву уклали угоду з німецьким банком KfW про виділення додаткових €17 млн на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

Зазначені кошти планують використати для виділення близько 400 нових пільгових житлових кредитів у 2024 році.

Окрім цього, в кінці листопада, KfW оголосив про надання Україні гранту на €50 млн. Дані кошти буде витрачено на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

У грудні стало відомо, що Україна отримає від KfW €24 млн на відновлення енергетичного сектору. А у жовтні KfW виділив грант для Національної енергетичної компанії "Укренерго" на суму €76 млн.