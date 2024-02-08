Україна розпочне аукціони з торгівлі електроенергією зі Словаччиною та Угорщиною

НЕК "Укренерго" розпочне щоденні аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина та Україна – Угорщина.

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Про це повідомили на сайті JAO.

Зазначається, що щоденні аукціони з продажу електроенергії на угорсько-українському кордоні розпочнуться 22 лютого, а заявки на доставку прийматимуть 23 лютого.

Що стосується Словаччини, то тут правила розподілу набудуть чинності 4 березня, а заявки на доставку прийматимуть 6 березня.

У JAO додають, що інформація про час проведення аукціонів буде повідомлена пізніше.

Додамо, що запровадження спільних аукціонів є однією з вимог ЄС щодо реформування українського ринку електроенергії.

Аукціони з торгівлі електроенергією

16 січня між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

Нагадаємо, вперше спільні добові аукціони за європейськими правилами стартували між Україною та Румунією у листопаді 2023 року.

Тоді аукціони були проведені на платформі "Укренерго" одночасно для учасників ринку з Румунії та України. Очікувана дата поставки електроенергії - 3 листопада. При цьому, максимальна можливість передачі електроенергії для експорту становила 200 МВт, а для імпорту - 400 МВт.

Різниця між спільними та односторонніми аукціонами

В "Укренерго" зазначають, що під час спільних аукціонів всі учасники ринку беруть участь в одному аукціоні і змагаються за весь обсяг пропонованої для продажу пропускної спроможності міждержавного інтерконектора. Переможець аукціону отримує право на використання перетину як для себе, так і для свого контрагента в сусідній країні. Після продажу права доступу до інтерконекторів, оператори енергосистем поділяють порівну доходи.

Односторонні аукціони проводяться в кожній країні окремо, графіки і умови не узгоджуються між операторами енергосистем сусідніх країн.

Після цього оператори систем передачі узгоджують розподілений обсяг, і доходи не діляться між операторами енергосистем. Такі аукціони зараз проводяться між Україною та Польщею, Словаччиною та Молдовою як на експортних, так і на імпортних напрямках.

Джерело фото: ua.depositphotos.com