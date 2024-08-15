"Укрэнерго" впервые провело долговременный аукцион по резерву поддержки частоты

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" впервые провела конкурентный специальный аукцион по приобретению услуги быстрого резерва по поддержанию частоты на пятилетний срок.

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Аукцион продемонстрировал рекордную активность участников и значительное снижение цен на услуги.

По его словам, в аукционе приняло участие 39 компаний, из которых 12 стали победителями. "Укрэнерго" смогла приобрести все необходимые 99 МВт мощности за каждый час. Интересно, что предложение значительно превысило спрос – в любое время было предложено не менее 360 МВт.

Еще одним положительным результатом явилось значительное снижение цен. Средневзвешенная цена составила менее 700 гривен за 1 МВтч услуги, что значительно ниже обычного. Для сравнения, на ежедневных аукционах цена часто достигает предельного уровня в 1339,82 грн за МВтч.

Все участники аукциона – это новые игроки

Кудрицкий отметил, что все участники аукциона – это новые игроки на рынке электроэнергии. Это означает, что в следующем году в Украине может появиться новое децентрализованное поколение электроэнергии.

"Сегодня мы все сделали еще один важный шаг для усиления устойчивости украинской энергосистемы к атакам и обеспечению ее стабильной работы в рамках европейской энергосистемы", — сказал Кудрицкий.

Следующим шагом станет проведение долгосрочных аукционов по предоставлению автоматического резерва обновления частоты, запланированное на 22 августа. На этом аукционе планируется разыграть суммарно 1000 МВт мощности.

Окончательные результаты проведенного аукциона будут обнародованы по истечении периода, отведенного на возможные обжалования, как того требует законодательство.

Напомним, "Укрэнерго" объявило о проведении первых долгосрочных аукционов по закупке вспомогательных услуг для балансировки энергосистемы еще 6 августа.

Аукционы по торговле электроэнергией

В феврале НЭК "Укрэнерго" приступила к ежедневным аукционам по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, в соответствии с европейскими стандартами, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия.

Также "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией .

Месяц до этого, между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые состоялись аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

Напомним, впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией в ноябре 2023 года. Тогда аукционы были проведены на платформе Укрэнерго одновременно для участников рынка из Румынии и Украины. Ожидаемая дата поставки электроэнергии – 3 ноября. При этом максимальная возможность передачи электроэнергии для экспорта составляла 200 МВт, а для импорта – 400 МВт.

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