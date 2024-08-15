"Укренерго" вперше провело довготривалий аукціон з резерву підтримки частоти

Національна енергетична компанія "Укренерго" вперше провела конкурентний спеціальний аукціон з придбання послуги швидкого резерву підтримки частоти на п'ятирічний термін.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Аукціон продемонстрував рекордну активність учасників та значне зниження цін на послуги.

За його словами, в аукціоні взяли участь 39 компаній, з яких 12 стали переможцями. "Укренерго" змогла придбати всі необхідні 99 МВт потужності на кожну годину. Цікаво, що пропозиція значно перевищила попит - в кожній годині було запропоновано не менше 360 МВт.

Ще одним позитивним результатом стало значне зниження цін. Середньозважена ціна склала менше 700 гривень за 1 МВтгод послуги, що значно нижче, ніж зазвичай. Для порівняння, на щоденних аукціонах ціна часто досягає граничного рівня в 1339,82 грн за МВтгод.

Всі учасники аукціону - це нові гравці

Кудрицький відзначив, що всі учасники аукціону - це нові гравці на ринку електроенергії. Це означає, що протягом наступного року в Україні може з'явитися нова децентралізована генерація електроенергії.

"Сьогодні ми всі зробили ще один важливий крок для посилення стійкості української енергосистеми до атак та забезпечення її стабільної роботи в межах європейської енергосистеми", - розровів Кудрицький.

Наступним кроком стане проведення довгострокових аукціонів з надання автоматичного резерву відновлення частоти, заплановане на 22 серпня. На цьому аукціоні планується розіграти сумарно 1000 МВт потужності.

Остаточні результати проведеного аукціону будуть оприлюднені після завершення періоду, відведеного на можливі оскарження, як того вимагає законодавство.

Нагадаємо, “Укренерго” оголосило про проведення перших довгострокових аукціонів із закупівлі допоміжних послуг для балансування енергосистеми, ще 6 серпня.

Аукціони з торгівлі електроенергією

У лютому НЕК "Укренерго" розпочало щоденніаукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина.

Також "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною.

За місяць до цього, між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

Нагадаємо, вперше спільні добові аукціони за європейськими правилами стартували між Україною та Румунією у листопаді 2023 року. Тоді аукціони були проведені на платформі "Укренерго" одночасно для учасників ринку з Румунії та України. Очікувана дата поставки електроенергії - 3 листопада. При цьому, максимальна можливість передачі електроенергії для експорту становила 200 МВт, а для імпорту - 400 МВт.

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