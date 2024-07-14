"Укренерго" викупатиме електроенергію у бізнесу, який побудує децентралізовану генерацію

"Укренерго" планує викупати електрику у приватного бізнесу, який побудує децентралізовану генерацію, зокрема і газові електростанції. Йдеться про довгострокові контракти, які укладатимуть після аукціону.

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Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю "Суспільному".

"Ми як "Укренерго" будемо на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми укладатимемо контракт з іще не побудованими електростанціями на 5 років вперед. Ми будемо зобов'язуватись по визначеній на аукціонній ціні викуповувати у них послугу збалансування", — заявив Кудрицький.

Він повідомив, що цей контракт можна буде принести в банк та отримати під нього кредитування.

"Таким чином приватний бізнес зможе прорахувати свої фінансові інвестиційні моделі на 5 років вперед", - додав глава "Укренерго".

Кудрицький також анонсував, що за декілька тижнів, можливо, за два чи за три, “Укренерго” анонсує перший такий аукціон для інвесторів, які готові будувати нову децентралізовану генерацію в Україні, за результатами якого будуть укладати такі п'ятирічні контракти.

Він висловив сподівання, що обсяг учасників на цьому аукціоні складе величину, яка буде близькою до того самого 1 гігавата, про який багато говорять.

"Це дуже важливо, щоб інвестори прийшли і отримали такий довгостроковий інструмент для себе, як контракт з нами на викуп їхньої послуги, яку вони будуть надавати 5 років українській енергосистемі", — сказав Кудрицький.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.

В Україні працюють над створенням альтернативної генерації: що планують

Нагадаємо, що з огляду на знищення внаслідок російських ударів більшості генеруючих потужностей української енергетики в останні місяці Нацкомісія з регулювання у енергетики та комунальних послуг в травні спростила підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

Після цього вже Кабінет міністрів ухвалив постанову, що скасувала низку бюрократичних процедур, аби спростити розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж.

Загалом уряд наразі працює над децентралізацією енергосистеми і обговорює з партнерами України поставки дизель-генераторів, когенераційних установок та мобільних котелень, насамперед для прифронтових регіонів. Міністерству енергетики при цьому доручено опрацювати питання встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

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