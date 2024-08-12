Більше світла, менше імпорту: що приніс початок серпня українській енергетиці?

За останні два тижні українці помітили значне покращення з електропостачанням. З 30 липня графіки відключень для побутових споживачів не застосовувались зовсім, а обмеження для бізнесу та промисловості застосовувались лише одного разу – у четвер, 8 серпня. Декілька факторів є причинами поліпшення ситуації в енергосистемі України. По-перше, це додаткові потужності від атомної генерації. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, до початку опалювального сезону «Енергоатом» вийде на роботу повним складом – 9 доступних енергоблоків на трьох атомних електростанціях. По-друге, нарешті закінчилась аномальна спека на усій території України, що скоротило споживання електроенергії. По-третє, додатково до енергосистеми підключають і генеруючі потужності після аварійно-відновлюваних робіт, що дозволяє закривати і «піки». Проте в системному операторі НЕК «Укренерго» все ж закликають споживачів використовувати потужні електроприлади у «денні» години, з 11:00 до 15:00, коли сонячна генерація є найбільш активною.

До речі, багато жартів про додаткову потужність у вигляді Курської АЕС та нові перспективи задачі від Президента Зеленського «Додати один гігават до кінця цього року» з’явилось у мережі минулого тижня. Виключно для довідки – на Курській АЕС експлуатується 2 енергоблоки типу РБМК-1000 (технологія як на Чорнобильській АЕС), сумарна потужність складає 2000 МВт. Ще додатково на станції будується два блоки типу ВВЕР, за планом вони мали бути введені в експлуатацію в 2025-му та 2026-му році відповідно.

Імпорт електроенергії і надалі залишається важливим фактором для українського ринку електроенергії. Для блоку України та Молдови доступна потужність для імпорту з країн ЄС і надалі становить 1,7 ГВт, проте наразі повноцінно перетин не використовується.

У серпні Україна в середньому щодня імпортує 18,6 тисяч МВт*год. Для порівняння, у червні середній імпорт за добу був 28,6 тисяч МВт*год, у липні – 27 тисяч МВт*год. Падіння імпорту пов’язано зі зниженням потреби у додатковій електроенергії у «денні» години, адже сонячні електростанції «на відмінно» виконують свою роботу. Також, на скорочення поставок з-закордону може впливати і ціна, саме так було у липні. Проте вже цього місяця ціни на сусідніх європейських ринках стабілізуються, але у найбільш дефіцитні для української енергосистеми години (з 18:00 до 23:00) значна різниця цін не в нашу користь і надалі зберігається.

Джерело: ENTSO-E, моніторинг ExPro

На імпортну електроенергію орієнтується промисловість – підприємства мають закуповувати 80% імпорту у структурі власного споживання аби уникати графіків обмежень. Минулого тижня в Кабміні розширили магічне число «80%» ще на одну норму – відтепер бізнес не виключатимуть від електропостачання, якщо буде забезпечуватись щонайменше 80% споживання від власної генерації. Таке рішення є непоганим стимулом для розвитку малої генерації.

Водночас, несприятливим для промисловості може стати рішення стосовно уніфікації тарифів на розподіл електроенергії. Після оновлення складу та призначення нового Голови Нацкомісії з регулювання енергетики та ЖКП, Юрія Власенка, ідея стосовно вирівнювання тарифів для першого та другого класу напруги відновилась . За словами екс-Голови НКРЕКП Тарасюка, така ініціатива є шкідливою та небезпечною для ринку. Але саме з боку Міністерства енергетики, звідки прийшов на посаду члена Комісії Власенко, ідея по тарифам і з’явилась. Тому можна все таки очікувати щонайменше на початок регуляторної процедури, попри різко негативну реакцію від представників промисловості та експертної спільноти.

До речі, після призначення нових членів НКРЕКП в Міненерго з’явилось вакантне місце. Вже 9 серпня інституція поповнилась ще одним топ-менеджером «Енергоатому» - т.в.о. першого віце-президента – технічного директора атомного гіганта Юрій Шейко зайняв посаду першого заступника міністра.

Прогнози енергетиків на наступні півтора місяці є стримано оптимістичними, з огляду на прогнозоване скорочення споживання у вересні, проте ще досить значний виробіток сонячних електростанцій, та вихід додаткових потужностей атомної та теплової генерації з ремонтів.