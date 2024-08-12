Больше света, меньше импорта: что принесло начало августа украинской энергетике?

За последние две недели украинцы заметили значительное улучшение с электроснабжением. С 30 июля графики отключений для бытовых потребителей не применялись совсем, а ограничения для бизнеса и промышленности применялись только однажды – в четверг, 8 августа. Несколько факторов причины улучшения ситуации в энергосистеме Украины. Во-первых, это дополнительные мощности от атомной генерации. По словам министра энергетики Германа Галущенко, к началу отопительного сезона "Энергоатом" выйдет на работу полным составом — 9 доступных энергоблоков на трех атомных электростанциях. Во-вторых, наконец-то закончилась аномальная жара на всей территории Украины, что сократило потребление электроэнергии. В-третьих, вдобавок к энергосистеме подключают и генерирующие мощности после аварийно-возобновляемых работ, что позволяет закрывать и «пики». Однако в системном операторе НЭК «Укрэнерго» все же призывают потребителей использовать мощные электроприборы в «дневные» часы, с 11:00 до 15:00, когда солнечная генерация наиболее активна.

Кстати, многие шутки о дополнительной мощности в виде Курской АЭС и новые перспективы задачи от Президента Зеленского «Добавить один гигаватт до конца этого года» появилось в сети на прошлой неделе. Только для справки – на Курской АЭС эксплуатируется 2 энергоблока типа РБМК-1000 (технология как на Чернобыльской АЭС), суммарная мощность составляет 2000 МВт. Еще дополнительно на станции строится два блока типа ВВЭР, по плану они должны были быть введены в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах соответственно.

Импорт электроэнергии продолжает оставаться важным фактором для украинского рынка электроэнергии. Для блока Украины и Молдовы доступна мощность для импорта из стран ЕС и дальше составляет 1,7 ГВт, однако в настоящее время полноценно сечение не используется.

В августе Украина в среднем ежедневно импортирует 18,6 тысяч МВт*ч. Для сравнения, в июне средний импорт в сутки был 28,6 тысяч МВт*ч, в июле – 27 тысяч МВт*ч. Падение импорта связано со снижением потребности в дополнительной электроэнергии в «дневные» часы, ведь солнечные электростанции «отлично» выполняют свою работу. Также, на сокращение поставок из-за границы может влиять и цена, именно так было в июле. Однако уже в этом месяце цены на соседних европейских рынках стабилизируются, но в наиболее дефицитные для украинской энергосистемы часы (с 18:00 до 23:00) значительная разница цен не в нашу пользу продолжает сохраняться.

Источник: ENTSO - E , мониторинг ExPro

На импортную электроэнергию ориентируется промышленность – предприятия должны закупать 80% импорта в структуре собственного потребления, чтобы избегать графиков ограничений. На прошлой неделе в Кабмине расширили магическое число «80%» еще на одну норму – теперь бизнес не будут исключаться от электроснабжения, если будет обеспечиваться не менее 80% потребления от собственного поколения. Такое решение является хорошим стимулом для развития малой генерации.

В то же время, неблагоприятным для промышленности может стать решение об унификации тарифов на распределение электроэнергии. После обновления состава и назначения нового Председателя Нацкомиссии по регулированию энергетики и ЖКУ Юрия Власенко идея относительно выравнивания тарифов для первого и второго класса напряжения возобновилась . По словам экс-Председателя НКРЭКУ Тарасюка, такая инициатива вредна и опасна для рынка. Но именно со стороны Министерства энергетики, откуда пришел в должность члена Комиссии Власенко, идея по тарифам и появилась. Поэтому можно все же ожидать не менее начала регуляторной процедуры, несмотря на резко негативную реакцию от представителей промышленности и экспертного сообщества.

Кстати, после назначения новых членов НКРЭКУ в Минэнерго появилось вакантное место. Уже 9 августа институт пополнился еще одним топ-менеджером «Энергоатома» – и.о. первого вице-президента – технического директора атомного гиганта Юрий Шейко занял должность первого замминистра.

Прогнозы энергетиков на следующие полтора месяца сдержанно оптимистичны, учитывая прогнозируемое сокращение потребления в сентябре, однако еще достаточно значительная выработка солнечных электростанций, и выход дополнительных мощностей атомной и тепловой генерации по ремонтам.