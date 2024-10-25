Украина получила более 19 тысяч тонн гумпомощи для энергетического сектора

С начала полномасштабного вторжения Украина получила от партнеров 19,2 тысяч тонн гуманитарной помощи для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что помощь оказали 36 стран мира. Украина получает от партнеров энергетическое оборудование, в частности, трансформаторы, необходимые материалы для проведения ремонтно-восстановительных работ.

"В сентябре 2024 года приоритетным направлением гуманитарной помощи энергосектору Украины со стороны международных доноров была передача оборудования для усиления устойчивости энергосистемы, обеспечения срочных потребностей жилищно-коммунальной сферы до старта отопительного периода", — подчеркнули в Минэнерго.

Также в ведомстве подчеркнули, что только за прошлый месяц с предложениями технической помощи в Украину обратилось 5 стран.

"Было предоставлено оборудование ориентировочной стоимостью €10,5 млн, которое оперативно распределяется в соответствии с запросами и потребностями приобретателей в регионах Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, международные партнеры предоставили Украине более 2,3 тысяч тонн энергетического оборудования после возобновления российских атак на энергетику весной этого года.

В частности, 184 груза гуманитарной помощи предоставили Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты.

Партнеры передали трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для ремонтов.

Около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределены между 57 энергетическими компаниями, пострадавшими от вражеских атак.

Также литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование для восстановления и поддержки работы поврежденной российскими обстрелами энергосистемы на сумму более 4 миллионов евро.