Німеччина надасть Україні нове озброєння: ППО, ракети, дрони та радари

Німеччина надасть Україні нові партії озброєнь для захисту від російських атак, включаючи системи ППО, ракети, безпілотники та радари.

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Про це повідомила в.о. глави МЗС ФРН Анналена Бербок на спільній пресконференції в Берліні з естонським колегою Маргусом Тсахкною, передає Укрінформ.

"Ми знаємо, що справжній мир не приходить через капітуляцію. Ті, хто тиснуть на Україну, щоб вона поступилася, домовляються не про мир, а про чергову ескалацію. Припинення вогню на умовах Путіна було б не завершенням війни, а прелюдією до наступного наступу… Наша відповідь на війну Путіна – мир через силу. Мир через європейську єдність і рішучість", - заявила глава МЗС Німеччини.

Бербок підкреслила важливість пропозиції Єврокомісії щодо розвитку європейської оборонної промисловості. Вона вважає, що створення Європейського оборонного союзу — це неминучий процес. На її думку, це передбачає не лише посилення та координацію озброєння, а й зміцнення політичної здатності до спільних дій.

Своєю чергою естонський міністр закордонних справ підкреслив, що Україна повністю готова до припинення вогню та справедливого, тривалого миру. Він зазначив, що Україна разом зі США два тижні тому запропонувала припинення вогню, але Росія не виявила бажання до цього, і саме вона може зупинити кровопролиття.

Міністр наголосив на необхідності гарантування, що під час цих переговорів і пізніше не буде жодних домовленостей про Україну без України та про європейську безпеку без Європи.

Україна отримає від Естонії військової допомоги на суму 100 мільйонів євро

Україна офіційно передала Естонії список побажань щодо військової допомоги, яку Таллінн тепер терміново закупить у вітчизняних оборонних компаній. До переліку входять безпілотні літальні апарати, безпілотні наземні транспортні засоби, водні судна, медичне обладнання та інша продукція естонського оборонного сектору.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, країна ще минулого року зобов’язалася виділяти на військову підтримку України щороку не менше 0,25% свого ВВП.

Цього року ця сума буде збільшена ще на чверть. Тепер, отримавши офіційний запит від України, естонська сторона зможе якнайшвидше укласти контракти та здійснити постачання.

Нагадаємо, 17 березня уряд Німеччини повідомив про надання Україні нового пакета військової допомоги. До оновленого переліку увійшла значна кількість техніки, боєприпасів та засобів розмінування.