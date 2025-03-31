Швеція виділяє Україні рекордні 1,6 млрд доларів військової допомоги

Швеція оголосила про свій найбільший на цей момент пакет військової допомоги Україні, вартістю майже 1,6 мільярда доларів. До нього входить підтримка протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, супутникового зв’язку та зміцнення морського потенціалу.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив міністр оборони Швеції Поль Джонсон.

Про допомогу

Зазначається, що шведське Управління оборонного обладнання (FMV) проаналізувало можливості ринку щодо виробництва оборонної техніки з короткими термінами поставки – від 0 до 24 місяців.

У межах цього пакету Швеція планує закупити нове озброєння для оборонної промисловості на суму близько 912 млн доларів.

Важлива частина міжнародної військової допомоги надається через багатосторонні ініціативи, коаліції в межах Контактної групи з питань оборони України, а також шляхом закупівель в українських оборонних підприємствах за кошти донорів. Швеція виділить на підтримку цих фондів та ініціатив близько 465 мільйонів доларів.

До пакету підтримки також входять матеріальні ресурси зі складів Збройних сил Швеції, а також запасні частини для раніше наданого обладнання загальною вартістю близько 93 млн доларів.

Новий пакет допомоги передбачає поставку:

кулеметів m/58;

боєприпасів;

близько 100 машин різних типів для обслуговування авіабаз та іншого обладнання.

Для підтримки оборонного експорту буде запроваджено експортну гарантію, що дозволить доповнити закупівлі для пожертвувань Україні.

Це дасть змогу більшій кількості компаній долучитися до підтримки України, постачаючи необхідне обладнання разом із закупівлями, здійсненими шведським FMV. На цю ініціативу передбачено 46 млн доларів.

Шведському FMV також буде доручено виявляти, тестувати та фінансувати військові розробки від невеликих технологічних компаній, які потребують перевірки або масштабування для використання в Україні.

У зв’язку з цим Швеція створює своєрідне "лігво драконів" – платформу для відбору та впровадження інноваційних рішень у сфері військової підтримки України.

Нагадаємо, Швеція оприлюднила плани витратити додатково 300 мільярдів крон (30 мільярдів доларів) на свої збройні сили протягом наступних років, щоб зміцнити обороноздатність країни.