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Швеція виділяє понад 400 млн євро на новий пакет військової допомоги Україні

євро, купюри, гроші ЄС
Швеція виділяє понад 400 млн євро на новий пакет військової допомоги Україні / Pixabay

Уряд Швеції ухвалив рішення про надання економічної допомоги на суму близько 4,8 мільярда шведських крон (€440 млн)для зміцнення обороноздатності України. Фінансування відбудеться через внески у міжнародні фонди та ініціативи, спрямовані на закупівлю озброєння, техніки та розвиток оборонної промисловості. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на уряд Швеції.

Ці кошти є частиною 19-го пакету військової допомоги Україні. Як зазначив міністр оборони Пол Йонсон, пожертви мають на меті посилити українські збройні сили в їхній боротьбі проти російської агресії.

Серед основних напрямків фінансування – внески у коаліції, створені в межах Контактної групи з питань оборони України. До них, зокрема, належать:

  • Коаліція з розмінування – 100 млн крон на обладнання для розмінування, транспорт і захисні засоби;
  • Коаліція дронів – 300 млн крон на закупівлю безпілотників різного типу;
  • Коаліція морських можливостей – 50 млн крон на підготовку українських військових моряків;
  • ІТ-коаліція – 30 млн крон на створення системи ситуаційної обізнаності DELTA.

Окрім цього, понад 1 мільярд крон Швеція спрямує на розвиток української оборонної промисловості в межах данської моделі закупівель, що передбачає замовлення обладнання напряму в українських виробників.

На підтримку механізованих підрозділів української армії виділено 418 млн крон. Йдеться про закупівлю техніки та озброєння для наземних бойових дій. Данія координуватиме закупівлі, а сам проєкт реалізується в межах співпраці країн Північної та Балтійської Європи.

Ще один пріоритет – боєприпаси. Уряд Швеції ухвалив рішення про додаткове фінансування ініціатив Чехії (550 млн крон) та Естонії (понад 546 млн крон), які спрямовані на оперативну закупівлю артилерійських снарядів. Це допоможе реалізувати ціль ЄС – забезпечити Україну двома мільйонами снарядів до 2025 року.

Окремо понад 1 мільярд крон спрямують на закупівлю систем протиповітряної оборони та далекобійних дронів для ураження цілей у тилу ворога. 

додамо, що в березні Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні, вартістю майже 1,6 мільярда доларів. До нього увійшли підтримка протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, супутникового зв’язку та зміцнення морського потенціалу.

Автор:
Тетяна Гойденко