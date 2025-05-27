Швеция выделяет более 400 млн евро на новый пакет военной помощи Украине

Правительство Швеции приняло решение о предоставлении экономической помощи на сумму около 4,8 миллиарда шведских крон (€440 млн) для укрепления обороноспособности Украины. Финансирование состоится через вклады в международные фонды и инициативы, направленные на закупку вооружения, техники и развитие оборонной промышленности.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на правительство Швеции.

Эти средства являются частью 19-го пакета военной помощи Украине. Как отметил министр обороны Пол Йонсон, пожертвования направлены на усиление украинских вооруженных сил в их борьбе против российской агрессии.

Среди основных направлений финансирования – взносы в коалиции, созданные в рамках Контактной группы по обороне Украины. К ним, в частности, относятся:

Коалиция по разминированию – 100 млн. крон на оборудование для разминирования, транспорт и защитные средства;

– 100 млн. крон на оборудование для разминирования, транспорт и защитные средства; Коалиция дронов – 300 млн крон на закупку беспилотников разного типа;

– 300 млн крон на закупку беспилотников разного типа; Коалиция морских возможностей – 50 млн крон на подготовку украинских военных моряков;

– 50 млн крон на подготовку украинских военных моряков; ИТ-коалиция – 30 млн крон для создания системы ситуационной осведомленности DELTA.

Кроме этого, более 1 миллиарда крон Швеция направит на развитие украинской оборонной промышленности в рамках датской модели закупок, предусматривающей заказ оборудования напрямую у украинских производителей.

В поддержку механизированных подразделений украинской армии выделено 418 млн крон.

Еще один приоритет – боеприпасы. Правительство Швеции приняло решение о дополнительном финансировании инициатив Чехии (550 млн крон) и Эстонии (более 546 млн крон), направленных на оперативную закупку артиллерийских снарядов. Это поможет реализовать цель ЕС – обеспечить Украину двумя миллионами снарядов до 2025 года.

Отдельно более 1 миллиарда крон направят на закупку систем противовоздушной обороны и дальнобойных дронов для поражения целей в тылу врага.

Добавим, что в марте Швеция объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи Украине, стоимостью почти 1,6 миллиарда долларов. В него вошли поддержка противовоздушной обороны, артиллерийского вооружения, спутниковой связи и укрепление морского потенциала.