Марченко обговорив із міжнародними партнерами фінансову підтримку України

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку зустрічей із міжнародними партнерами в межах Щорічних зборів та бізнес-форуму ЄБРР-2026, що проходить у Ризі. Ключовими темами перемовин стали бюджетні потреби України на 2026 рік, залучення фінансування та питання післявоєнного відновлення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Очільник Мінфіну провів зустрічі з керівництвом ЄБРР, представниками Єврокомісії, а також фінансових відомств США, Великої Британії, Швеції та Швейцарії. Марченко наголосив, що у 2026 році головним пріоритетом держбюджету залишатиметься сектор безпеки та оборони, куди спрямовуються всі внутрішні ресурси країни. Тож допомога партнерів є критичною для фінансування цивільних видатків та макростабільності.

Транші від ЄС та використання заморожених активів РФ

Під час перемовин сторони детально обговорили поточні та майбутні програми фінансової підтримки:

Кредити та гранти від ЄС: Марченко подякував за понад 70 млрд євро підтримки від початку великої війни та за ухвалення рішення щодо "Ukraine Support Loan". Україна вже виконала умови для отримання першого траншу цього кредиту на 3,2 млрд євро і невдовзі очікує ще 2,7 млрд євро в межах програми "Ukraine Facility".

Програми США та партнерів: сторони обговорили координацію допомоги через механізми "ERA Loans", а також підтримку реформ у межах нової програми МВФ (EFF) загальним обсягом 8,1 млрд доларів.

Російські активи: учасники зустрічей підняли питання можливості використання знерухомлених суверенних активів РФ для посилення української оборони та майбутньої відбудови.

Окрему увагу на зустрічах приділили ліквідації наслідків російських обстрілів. Зокрема, йшлося про відновлення пошкодженого внаслідок атаки РФ Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС та залучення коштів для посилення ядерної безпеки.

Нагадаємо, ЄБРР та ЄС надають €135 млн для фінансування українського бізнесу. Фінансові інституції запускають спеціальний проєкт підтримки приватного сектору, який дозволить українським стартапам та малим підприємствам отримати додаткові інвестиції та технічну допомогу. Програма також передбачає впровадження інструментів розподілу ризиків для бізнесу та розширення відомого акселератора "Star Venture".