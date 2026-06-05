Нова програма підтримки: ЄБРР та ЄС надають €135 млн для фінансування українського бізнесу

Українські стартапи та малі підприємства отримають додаткову фінансову і технічну підтримку завдяки новій програмі від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ЄС на €135 мільйонів. Проєкт містить інструменти розподілу ризиків для складних інвестиційних операцій та передбачає розширення бізнес-акселератора Star Venture.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Інвестиційна рамка ЄС для України підтримує цю програму та виділяє €46 мільйонів фінансування, куди входять €41 мільйон гарантій та майже €5 мільйонів технічної допомоги. Ініціатива поєднує інструменти розподілу ризиків і цілеспрямовану підтримку для забезпечення довгострокової стабільності, створення робочих місць та сталого зростання приватного сектору.

Загалом програма мобілізує щонайменше €135 мільйонів фінансування для українських компаній, забезпечить реалізацію мінімум 15 інвестиційних проєктів та допоможе до 34 стартапам через надання консультаційних послуг.

Програма відновлення малого та середнього бізнесу в Україні складається з двох компонентів:

перший — підтримка малих, середніх компаній та підприємств із середньою капіталізацією через Механізм розподілу ризиків ЄБРР, який реалізується через банки-партнери;

другий — розширення програми ЄБРР Star Venture в Україні для підтримки стартапів з високим потенціалом та зміцнення інноваційної екосистеми.

Виділені €41 мільйон гарантій забезпечать покриття ризику першочергових збитків на рівних умовах для ЄБРР та українських фінансових установ. Це надасть банку та місцевим партнерам додаткову впевненість для кредитування складніших проєктів, включаючи операції з обмеженим забезпеченням, недостатнім капіталом спонсорів або ті, на які вплинула невизначеність воєнного часу.

Напрям Star Venture забезпечить спеціалізовану консультаційну підтримку обраним стартапам, місцевим акселераторам та венчурним фірмам, що допоможе компаніям на ранніх стадіях розвитку покрити операційні витрати та покращить їхню здатність залучати комерційні інвестиції.

Нагадаємо, ЄС та ЄБРР розширюють програму кредитування українського бізнесу на €2 мільярди.