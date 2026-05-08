ЄБРР запускає механізм підтримки українських підприємств, які постраждали від війни

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочав пілотування механізму підвищення безпеки підприємств (ESE) спільно з ПриватБанком та Райффайзен Банком Україна. Цей інструмент розроблений для вирішення проблеми заборгованості підприємств та домогосподарств, чиє майно постраждало від воєнних дій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Як працює механізм ESE

За стандартними угодами позичальники зобов’язані повністю погашати кредити, навіть якщо активи були знищені. Через обмеженість страхування воєнних ризиків це перешкоджало залученню капітальних інвестицій.

Механізм ESE запроваджує наступні правила:

кредитори можуть частково списати борги позичальникам, чиї активи зазнали прямих підтверджених збитків;

ЄБРР за рахунок грантів компенсує банкам-партнерам ці втрати;

бізнес отримує можливість реінвестувати кошти, а не нести відповідальність за втрачене майно.

Інструмент діє виключно для кредитів на основні засоби. Компенсація не покриває обіговий капітал. Для забезпечення дисципліни встановлено мінімальні пороги збитків та обмеження на суму компенсації для кожного проєкту.

Обсяги фінансування та учасники

На пілотному етапі асигнування становлять 6,8 млн євро для ПриватБанку та 1,2 млн євро для Райффайзен Банку Україна. Надалі планується залучення коштів від зовнішніх донорів, зокрема Європейської Комісії в межах Інвестиційної програми для України (UIF).

Довідково

За даними ЄБРР, ПриватБанк обслуговує понад 18 мільйонів фізичних осіб та 910 000 бізнес-клієнтів. Райффайзен Банк Україна працює з 2,52 мільйона активних клієнтів.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні, який суттєво збільшив свої інвестиції в країну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. З початку війни Банк виділив 9,7 мільярда євро на підтримку реального сектору економіки, зосереджуючись на енергетичній безпеці, стійкості приватного сектору та критично важливій інфраструктурі.

Раніше повідомлялося, що банк "Львів" отримає підтримку ЄБРР для кредитування агро та малого бізнесу.

