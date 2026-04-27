Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Банк "Львів" отримає підтримку ЄБРР для кредитування агро та малого бізнесу

Євро
Банк "Львів" отримає підтримку ЄБРР / Unsplash

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість запровадження з банком "Львів" інструменту розподілу ризиків загальним обсягом до 50 млн євро. Механізм передбачає часткове покриття кредитного ризику за новими субкредитами, які банк надаватиме українському бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБРР.

Інструмент включатиме два фінансові компоненти: 37,5 млн євро у межах програми гарантій стійкості та засобів до існування, а також 12,5 млн євро в рамках кредитної лінії EU4Business/EBRD. Остання передбачає підтримку інвестиційних проєктів мікро-, малих і середніх підприємств із фокусом на модернізацію та "зелені" технології.

Фінансування буде спрямоване на підтримку приватних компаній у сільському господарстві, харчовій промисловості, логістиці та роздрібній торгівлі. Йдеться про забезпечення оборотного капіталу та інвестицій у ключових секторах економіки, що мають критичне значення для збереження економічної активності в умовах війни.

Окремо програма EU4Business передбачає технічну допомогу та інвестиційні стимули для підприємств після реалізації проєктів, зокрема для модернізації виробництва відповідно до стандартів ЄС.

ЄБРР оцінює очікуваний вплив інструменту як підвищення стійкості та конкурентоспроможності бізнесу, а також підтримку фінансової інклюзії постраждалих від війни підприємств і ветеранів.

Банк "Львів" є регіональним фінансовим установленням, що працює переважно з малим і середнім бізнесом у західних регіонах України. Очікується, що новий механізм дозволить розширити кредитування критичних галузей та знизити ризики для банку під час роботи з бізнесом в умовах війни.

Також ЄБРР надасть ОККо до 50 млн євро довгострокового кредиту на будівництво та експлуатацію нової вітрової електростанції.

Автор:
Тетяна Гойденко