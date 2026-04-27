Банк "Львів" отримає підтримку ЄБРР для кредитування агро та малого бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість запровадження з банком "Львів" інструменту розподілу ризиків загальним обсягом до 50 млн євро. Механізм передбачає часткове покриття кредитного ризику за новими субкредитами, які банк надаватиме українському бізнесу.

Інструмент включатиме два фінансові компоненти: 37,5 млн євро у межах програми гарантій стійкості та засобів до існування, а також 12,5 млн євро в рамках кредитної лінії EU4Business/EBRD. Остання передбачає підтримку інвестиційних проєктів мікро-, малих і середніх підприємств із фокусом на модернізацію та "зелені" технології.

Фінансування буде спрямоване на підтримку приватних компаній у сільському господарстві, харчовій промисловості, логістиці та роздрібній торгівлі. Йдеться про забезпечення оборотного капіталу та інвестицій у ключових секторах економіки, що мають критичне значення для збереження економічної активності в умовах війни.

Окремо програма EU4Business передбачає технічну допомогу та інвестиційні стимули для підприємств після реалізації проєктів, зокрема для модернізації виробництва відповідно до стандартів ЄС.

ЄБРР оцінює очікуваний вплив інструменту як підвищення стійкості та конкурентоспроможності бізнесу, а також підтримку фінансової інклюзії постраждалих від війни підприємств і ветеранів.

Банк "Львів" є регіональним фінансовим установленням, що працює переважно з малим і середнім бізнесом у західних регіонах України. Очікується, що новий механізм дозволить розширити кредитування критичних галузей та знизити ризики для банку під час роботи з бізнесом в умовах війни.

Також ЄБРР надасть ОККо до 50 млн євро довгострокового кредиту на будівництво та експлуатацію нової вітрової електростанції.