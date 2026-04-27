Відновлення саркофагу на ЧАЕС після удару дрона: Україна підписала угоду з ЄБРР

Україна підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про виділення 30 мільйонів євро на перший етап відновлення нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської атомної електростанції.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він розповів, що у межах Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки було підписано угоду з ЄБРР про надання €30 млн на перший етап відновлення. Ці ресурси спрямують на оцінку пошкоджень, розробку технічних рішень та проєктування, що дозволить розпочати закупівлю необхідного обладнання.

Крім того, партнери вже взяли на себе перші зобов’язання на загальну суму майже €100 млн для відновлення НБК та підвищення рівня ядерної безпеки в Україні.

Як наголосив міністр, за попередніми підрахунками вартість відновлення та посилення безпеки конфайнменту після удару російського дрона становить близько 500 млн євро.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

Раніше повідомлялося, що за попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

