Восстановление саркофага на ЧАЭС после удара дрона: Украина подписала соглашение с ЕБРР

Украина подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении 30 миллионов евро на первый этап возобновления нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской атомной электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что в рамках Международной Чернобыльской конференции по восстановлению и ядерной безопасности было подписано соглашение с ЕБРР о предоставлении €30 млн на первый этап восстановления. Эти ресурсы будут направлены на оценку повреждений, разработку технических решений и проектирование, что позволит начать закупку необходимого оборудования.

Кроме того, партнеры уже взяли на себя первые обязательства на общую сумму почти 100 млн евро для восстановления НБК и повышения уровня ядерной безопасности в Украине.

Как отметил министр, по предварительным подсчетам, стоимость восстановления и усиления безопасности конфайнмента после удара российского дрона составляет около 500 млн евро.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

Ранее сообщалось, что по предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро .

