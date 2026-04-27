Банк "Львов" получит поддержку ЕБРР по кредитованию агро и малого бизнеса

Банк "Львов" получит поддержку ЕБРР / Unsplash

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность внедрения с банком "Львов" инструмента распределения рисков общим объемом до 50 млн. евро. Механизм предусматривает частичное покрытие кредитного риска по новым субкредитам, которые банк будет предоставлять украинскому бизнесу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБРР.

Инструмент будет включать два финансовых компонента: 37,5 млн. евро в рамках программы гарантий устойчивости и средств к существованию, а также 12,5 млн. евро в рамках кредитной линии EU4Business/EBRD. Последняя подразумевает поддержку инвестиционных проектов микро-, малых и средних предприятий с фокусом на модернизацию и "зеленые" технологии.

Финансирование будет направлено на поддержку частных компаний в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, логистике и розничной торговле. Речь идет об обеспечении оборотного капитала и инвестиций в ключевых секторах экономики, имеющих критическое значение для сохранения экономической активности в условиях войны.

Отдельно программа EU4Business предусматривает техническую помощь и инвестиционные стимулы для предприятий после реализации проектов, в частности модернизации производства в соответствии со стандартами ЕС.

ЕБРР оценивает ожидаемое влияние инструмента как повышения устойчивости и конкурентоспособности бизнеса, а также поддержку финансовой инклюзии пострадавших от войны предприятий и ветеранов.

Банк "Львов" является региональной финансовой установкой, работающей преимущественно с малым и средним бизнесом в западных регионах Украины. Ожидается, что новый механизм позволит расширить кредитование критических отраслей и снизить риски банка во время работы с бизнесом в условиях войны.

Также ЕБРР предоставит ОККо до 50 млн евро долгосрочного кредита на строительство и эксплуатацию новой ветровой электростанции.

Автор:
Татьяна Гойденко