ЕБРР запускает механизм поддержки украинских предприятий, пострадавших от войны
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приступил к пилотированию механизма повышения безопасности предприятий (ESE) совместно с ПриватБанком и Райффайзен Банком Украина. Этот инструмент разработан для решения проблемы задолженности предприятий и домохозяйств, чье имущество пострадало от военных действий. Общий объем финансирования для банков составляет €8 млн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ЕБРР.
Как работает механизм ESE
За стандартными соглашениями заемщики обязаны полностью погашать кредиты, даже если активы были уничтожены. Из-за ограниченности страхования военных рисков это препятствовало привлечению капитальных инвестиций.
Механизм ESE вводит следующие правила:
- кредиторы могут частично списать долги заемщикам, чьи активы понесли прямые подтвержденные убытки;
- ЕБРР за счет грантов компенсирует банкам-партнерам эти потери;
- бизнес получает возможность реинвестировать денежные средства, а не нести ответственность за утраченное имущество.
Инструмент действует только для кредитов на главные средства. Компенсация не покрывает оборотный капитал. Для обеспечения дисциплины установлены минимальные пороги ущерба и ограничения на сумму компенсации для каждого проекта.
Объемы финансирования и участники
На пилотном этапе ассигнования составляют 6,8 млн. евро для ПриватБанка и 1,2 млн. евро для Райффайзен Банка Украина. В дальнейшем планируется привлечение средств от внешних доноров, в частности, Европейской Комиссии в рамках Инвестиционной программы для Украины (UIF).
Справочно
По данным ЕБРР, ПриватБанк обслуживает более 18 миллионов физических лиц и 910 000 бизнес-клиентов. Райффайзен Банк Украина работает с 2,52 миллионов активных клиентов.
ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине, существенно увеличившим свои инвестиции в страну с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. С начала войны Банк выделил 9,7 миллиарда евро в поддержку реального сектора экономики, сосредотачиваясь на энергетической безопасности, устойчивости частного сектора и критически важной инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что анк "Львов" получит поддержку ЕБРР для кредитования агро и малого бизнеса.