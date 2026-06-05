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ЄС та ЄБРР розширюють програму кредитування українського бізнесу на €2 мільярди: які умови

єврокомісія
ЄБРР і ЄС розширюють програму підтримки бізнесу в Україні / Depositphotos

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський Союз розширюють фінансову підтримку українських підприємств. Спільна ініціатива спрямована на забезпечення мікро-, малих, середніх та великих компаній доступом до капіталу в умовах повномасштабної війни. Новий пакет допомоги на €2 млрд підтримає 3000 українських підприємств та збереже 180 000 робочих місць. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Після успішного впровадження першого етапу Програми відновлення фінансової інклюзії на тлі високого ринкового попиту, ЄС надає додаткові 200 мільйонів євро гарантій, 105 мільйонів євро грантів та 10 мільйонів євро технічної допомоги через свою Інвестиційну рамкову програму для України.

Очікується, що цей новий пакет розблокує 2 мільярди євро нового кредитування через партнерські фінансові установи ЄБРР в Україні. Він дозволить підтримати щонайменше 3000 малих і середніх підприємств та зберегти близько 180 000 робочих місць.

Залучення коштів підвищить рівень стійкості приватного сектору за рахунок розподілу ризиків між фінансовими інституціями та європейськими донорами.Наразі український бізнес працює в умовах зростання вартості фінансування, логістичних збоїв та руйнування матеріально-технічної бази. Для вирішення цих проблем гранти ЄС покриватимуть від 10% до 30% допустимих інвестиційних витрат компаній на придбання високопродуктивних та зелених технологій.

Принаймні 50% від загального обсягу грантових коштів буде спрямовано пріоритетним категоріям бізнесу:

  • підприємствам, чиї активи або території діяльності постраждали від війни; 
  • компаніям, якими керують ветерани; 
  • бізнесу, що забезпечує реінтеграцію внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю; 
  • мікробізнесу та стартапам; 
  • дрібним фермерам; 
  • підприємствам під керівництвом жінок та молоді.

Додатково програма профінансує відновлення українського страхового ринку з акцентом на страхування воєнних ризиків, включаючи надання відповідних субсидій для МСП. Також у приватних банках розпочнеться розширене тестування механізму підвищення безпеки підприємств (ESE). Цей інструмент дозволяє банкам частково списувати або полегшувати борг позичальникам, чиє майно було знищене чи пошкоджене внаслідок бойових дій. Для покриття ризиків перших збитків за цим механізмом ЄС надає гарантії на €200 мільйонів.

Поточна програма діє в межах Інвестиційної рамкової програми ЄС, яка є складовою загального чотирирічного фонду Ukraine Facility обсягом €50 мільярдів.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік з 2,5% до 2,2%.

Автор:
Тетяна Ковальчук