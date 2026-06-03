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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2026 році та назвав причини

Київ, прапор України
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України / Скриншот відео

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік з 2,5% до 2,2%. Головними причинами зниження показника на 0,3% стали брак робочої сили, руйнування енергетичної інфраструктури та проблеми з логістикою через воєнні дії.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в останньому звіті ЄБРР.

На 2027 рік очікування щодо зростання економіки залишаються незмінними — на рівні 4,0%, за умови зниження інтенсивності бойових дій та початку відновлення.

Водночас аналітики ЄБРР зазначають, що Україна підтримує макроекономічну стабільність навіть на п'ятому році повномасштабної війни – завдяки значному попередньо запланованому зовнішньому фінансуванню.

"Хоча війна продовжує завдавати значних людських та економічних втрат, влада, бізнес та партнери України продемонстрували потужну здатність стабілізувати економіку за безпрецедентних умов", — йдеться у звіті.

У 2025 році зростання ВВП країни сповільнилося до 1,8%. Рівень інфляції після зниження до 7,4% у січні 2026 року знову почав збільшуватися через подорожчання енергоносіїв на світовому ринку. Фіскальний дефіцит без урахування грантів становив 23,6% ВВП у 2025 році, а у 2026 році прогнозується на рівні 19,3% через видатки на оборону та соціальну сферу.

Загальний обсяг залученого міжнародного фінансування на 2026–2027 роки становить понад €110 мільярдів. Пряма фінансова допомога від ЄБРР з лютого 2022 року досягла майже €10,0 мільярдів, які були спрямовані на підтримку енергетичного сектору, логістики та приватного бізнесу.

Нагадаємо, наприкінці лютого Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозував, що реальний ВВП України зросте на 2,5% у 2026 році та до 4,0% у 2027 році, якщо війна триватиме протягом 2026 року. 

Автор:
Тетяна Ковальчук
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