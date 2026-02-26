З 4% до 2,5%: ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України на у 2026 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що реальний ВВП України зросте на 2,5% у 2026 році та до 4,0% у 2027 році, якщо війна триватиме протягом 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт ЄБРР.

Натомість продовження війни створює суттєві ризики для економіки, зокрема через дефіцит електроенергії, обмеження робочої сили та слабкість сільськогосподарського виробництва.

Попри це, ЄБРР відзначає, що Україна підтримує макроекономічну стабільність: зростання реального ВВП у першому півріччі 2025 року склало 0,8%, у третьому кварталі — 2,1%, у четвертому — 3%, а в цілому за рік — 2,0% (раніше прогнозовано 2,5%).

Економічні показники формувалися під впливом воєнних обмежень: дефіцит електроенергії, слабше сільськогосподарське виробництво та нестача робочої сили негативно впливали на зростання, тоді як атаки Росії на інфраструктуру створювали логістичні вузькі місця.

Інфляція, яка зросла на початку 2025 року, у другому півріччі різко знизилася завдяки жорсткій монетарній політиці та стабільному обмінному курсу — на кінець січня 2026 року вона становила 7,4%.

Фіскальна підтримка залишається ключовою: великий бюджетний дефіцит України фінансується зовнішніми партнерами, що забезпечує безперервність державних послуг і витрат на оборону, а також підтримує макроекономічну стабільність.

Очікуване зовнішнє фінансування на суму понад 110 млрд євро на 2026–2027 роки допоможе стримувати короткострокові ризики.

Загалом ЄБРР прогнозує прискорення зростання у регіонах його роботи до 3,6% у 2026 році та 3,7% у 2027 році порівняно з 3,4% у 2025 році та 3,0% у 2024 році. Банк відзначає високу стійкість українських компаній, які змогли адаптуватися до логістичних і енергетичних проблем.

З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року ЄБРР виділив Україні понад 9,0 млрд євро, значно збільшивши підтримку економіки у відповідь на військову агресію.

Нагадаємо, у вересні минулого року ЄБРР оновив свій прогноз щодо економічного зростання України. Тоді він передбачав припинення вогню та вигоди післявоєнної реконструкції, що дозволяло очікувати зростання на 5,0% у 2026 році.