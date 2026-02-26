Запланована подія 2

С 4% до 2,5%: ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет на 2,5% в 2026 году и до 4,0% в 2027 году, если война будет продолжаться в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет ЕБРР.

Продление войны создает существенные риски для экономики, в частности из-за дефицита электроэнергии, ограничения рабочей силы и слабости сельскохозяйственного производства.

Несмотря на это, ЕБРР отмечает, что Украина поддерживает макроэкономическую стабильность: рост реального ВВП в первом полугодии 2025 года составил 0,8%, в третьем квартале – 2,1%, в четвертом – 3%, а в целом за год – 2,0% (ранее прогнозировано 2,5%).

Экономические показатели формировались под влиянием военных ограничений: дефицит электроэнергии, слабее сельскохозяйственное производство и нехватка рабочей силы отрицательно влияли на рост, в то время как атаки России на инфраструктуру создавали логистические узкие места.

Выросшая в начале 2025 года инфляция во втором полугодии резко снизилась благодаря жесткой монетарной политике и стабильному обменному курсу — на конец января 2026 года она составила 7,4%.

Фискальная поддержка остается ключевой: большой бюджетный дефицит Украины финансируется внешними партнерами, что обеспечивает непрерывность государственных услуг и расходов по обороне, а также поддерживает макроэкономическую стабильность.

Ожидаемое внешнее финансирование на сумму более 110 млрд евро на 2026-2027 годы поможет сдерживать краткосрочные риски.

В целом, ЕБРР прогнозирует ускорение роста в регионах его работы до 3,6% в 2026 году и 3,7% в 2027 году по сравнению с 3,4% в 2025 году и 3,0% в 2024 году. Банк отмечает высокую устойчивость украинских компаний, которые смогли адаптироваться к логистическим и энергетическим проблемам.

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года ЕБРР выделил Украине более 9,0 млрд евро, значительно увеличив поддержку экономики в ответ на военную агрессию.

Напомним, в сентябре прошлого года ЕБРР обновил свой прогноз по экономическому росту Украины. Тогда он предусматривал прекращение огня и выгоды послевоенной реконструкции, что позволяло ожидать роста на 5% в 2026 году.

Автор:
Татьяна Гойденко