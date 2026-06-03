ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году и назвал причины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2026 год с 2,5 до 2,2%. Главными причинами снижения показателя на 0,3% стали нехватка рабочей силы, разрушение энергетической инфраструктуры и проблемы с логистикой из-за военных действий.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в последнем отчете ЕБРР.

На 2027 год ожидания роста экономики остаются неизменными — на уровне 4,0%, при снижении интенсивности боевых действий и начале восстановления.

В то же время, аналитики ЕБРР отмечают, что Украина поддерживает макроэкономическую стабильность даже на пятом году полномасштабной войны – благодаря значительному предварительно запланированному внешнему финансированию.

"Хотя война продолжает наносить значительные человеческие и экономические потери, власть, бизнес и партнеры Украины продемонстрировали мощную способность стабилизировать экономику при беспрецедентных условиях", — говорится в отчете.

В 2025 году рост ВВП страны замедлился до 1,8%. Уровень инфляции после снижения до 7,4% в январе 2026 года снова начал увеличиваться из-за удорожания энергоносителей на мировом рынке. Фискальный дефицит без учета грантов составил 23,6% ВВП в 2025 году, а в 2026 году прогнозируется на уровне 19,3% из-за расходов на оборону и социальную сферу.

Общий объем привлеченного международного финансирования на 2026-2027 годы составляет более 110 миллиардов евро. Прямая финансовая помощь ЕБРР с февраля 2022 года достигла почти €10,0 миллиардов, которые были направлены на поддержку энергетического сектора, логистики и частного бизнеса.

Напомним, в конце февраля Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал, что реальный ВВП Украины вырастет на 2,5% в 2026 году и до 4,0% в 2027 году, если война будет продолжаться в течение 2026 года.