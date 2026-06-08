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Кабмин согласовал выделение денег на жилье для детских домов семейного типа

жилье
Правительство профинансирует покупку и ремонт недвижимости для детских домов / Depositphotos

Кабинет Министров Украины официально утвердил механизм распределения и предоставления государственной субвенции на приобретение и ремонт жилья для детских домов семейного типа (ДБСТ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно решению правительства, Министерство социальной политики будет направлять бюджетные средства непосредственно территориальным общинам.

Главной целью финансирования является стимулирование развития семейных форм воспитания на местах, создание новых профильных заведений и обеспечение питомцев надлежащими и комфортными условиями для проживания.

Для максимальной прозрачности и автоматизации процессов предоставления госсубвенции будут осуществляться в электронном формате с помощью программных средств Единой информационной системы управления публичными инвестиционными проектами.

Средства можно будет направить на два направления:

  • Приобретение жилья для ДБСТ (при необходимости также будет оплачиваться рецензирование отчетов об оценке покупаемого жилья на вторичном рынке).
  • Капитальный ремонт или реконструкция жилья для ДБСТ, если он находится в коммунальной собственности.

Внедрение этой программы позволит обеспечить детей, лишенных родительской опеки, надлежащими жилищными условиями и ощущением настоящего дома.

Напомним, Кабинет министров принял решение о дополнительном финансировании государственной программы "Восстановление" на 2 млрд грн. Благодаря этому еще около 20 тысяч украинских семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак.

Автор:
Татьяна Бессараб