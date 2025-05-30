Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

--0,06

EUR

46,80

--0,27

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

47,28

47,14

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Детдомам семейного типа и приемным семьям станет проще получать жилищную субсидию: что изменилось

многодетная семья
Приемным семьям станет проще получать жилищную субсидию. / Freepik

Теперь детским домам семейного типа и приемным семьям станет проще получать жилищную субсидию. Правительство приняло соответствующее решение и убрало определенные препятствия.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства социальной политики Украины.

Благодаря принятому постановлению созданы условия, чтобы больше приемных семей и детские дома семейного типа (ДБСТ) могли воспользоваться субсидиями.

Теперь для назначения субсидий не будут учитываться следующие ограничения:

  • покупка жилья или земельного участка;
  • покупка безналичной или наличной иностранной валюты;
  • наличие в собственности усыновленного ребенка жилого помещения или средств на депозитном счете;
  • наличие   просроченной задолженности по оплате ЖКУ в размере 0,5 минимальной зарплаты;
  • задолженность, сформированная собственником жилья, до начала его аренды такой семьей.

Кроме того, решены вопросы взрослых приемных детей, которые, завершив обучение, еще проживают вместе с родителями-воспитателями и официально не трудоустроились. Теперь их имущественное положение больше не будет учитываться при расчете субсидии, но и субсидия на них не будет начисляться.

Среди перемен также возможность включить в состав домохозяйства по одному адресу два и более детских дома семейного типа.

"Поддержка семей, в частности тех, которые принимают детей в семьи и дают им возможность расти в семейном окружении, — приоритет государства. Создавая дополнительные инструменты поддержки таких семей, мы стараемся сделать все возможное, чтобы они почувствовали, что государство беспокоится и помогает на каждом этапе", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Напомним, Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев – теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.

Автор:
Татьяна Ковальчук