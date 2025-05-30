Детдомам семейного типа и приемным семьям станет проще получать жилищную субсидию: что изменилось

Теперь детским домам семейного типа и приемным семьям станет проще получать жилищную субсидию. Правительство приняло соответствующее решение и убрало определенные препятствия.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства социальной политики Украины.

Благодаря принятому постановлению созданы условия, чтобы больше приемных семей и детские дома семейного типа (ДБСТ) могли воспользоваться субсидиями.

Теперь для назначения субсидий не будут учитываться следующие ограничения:

покупка жилья или земельного участка;

покупка безналичной или наличной иностранной валюты;

наличие в собственности усыновленного ребенка жилого помещения или средств на депозитном счете;

наличие просроченной задолженности по оплате ЖКУ в размере 0,5 минимальной зарплаты;

просроченной задолженности по оплате ЖКУ в размере 0,5 минимальной зарплаты; задолженность, сформированная собственником жилья, до начала его аренды такой семьей.

Кроме того, решены вопросы взрослых приемных детей, которые, завершив обучение, еще проживают вместе с родителями-воспитателями и официально не трудоустроились. Теперь их имущественное положение больше не будет учитываться при расчете субсидии, но и субсидия на них не будет начисляться.

Среди перемен также возможность включить в состав домохозяйства по одному адресу два и более детских дома семейного типа.

"Поддержка семей, в частности тех, которые принимают детей в семьи и дают им возможность расти в семейном окружении, — приоритет государства. Создавая дополнительные инструменты поддержки таких семей, мы стараемся сделать все возможное, чтобы они почувствовали, что государство беспокоится и помогает на каждом этапе", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Напомним, Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев – теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.