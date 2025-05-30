Дитбудинкам сімейного типу та прийомним сім’ям стане простіше отримувати житлову субсидію: що змінилося

Відтепер дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям стане простіше отримувати житлову субсидію. Уряд ухвалив відповідне рішення і прибрав певні перешкоди.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Завдяки прийнятій постанові створено умови, аби більше прийомних сімей і дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) могли скористатись субсидіями.

Відтепер для призначення субсидій не братимуться до уваги наступні обмеження:

купівля житла або земельної ділянки;

купівля безготівкової або готівкової іноземної валюти;

наявність у власності усиновленої дитини житлового приміщення або коштів на депозитному рахунку;

наявність простроченої заборгованості з оплати ЖКП розміром 0,5 мінімальної зарплати;

простроченої заборгованості з оплати ЖКП розміром 0,5 мінімальної зарплати; заборгованість, яку сформував власник житла, до початку його оренди такою родиною.

Крім того, вирішено питання дорослих прийомних дітей, які, завершивши навчання, ще проживають разом з батьками-вихователями і офіційно не працевлаштувались. Відтепер їх майновий стан більше не братиметься до уваги при розрахунку субсидії, але і субсидія на них не нараховуватиметься.

Серед змін також можливість включити до складу домогосподарства за однією адресою два і більше дитячих будинків сімейного типу.

"Підтримка родин, зокрема, тих, які приймають дітей у родини і дають їм можливість зростати у сімейному оточенні, - пріоритет держави. Створюючи додаткові інструменти підтримки таких родин, ми намагаємося зробити все можливе, аби вони відчули, що держава турбується і допомагає на кожному етапі", – зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович

Нагадаємо, Кабмін розширив програму житлових субсидій для переселенців – тепер вона продовжується автоматично, покриває більше витрат і дозволяє орендувати будь-яке житло. Родина платить не більше 20% свого доходу, решту покриває держава.