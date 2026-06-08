Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,36

--0,02

EUR

51,64

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,30

44,21

EUR

51,75

51,45

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін погодив виділення грошей на житло для дитячих будинків сімейного типу

житло
Уряд профінансує купівлю та ремонт нерухомості для дитячих будинків / Depositphotos

Кабінет міністрів України офіційно затвердив механізм розподілу та надання державної субвенції на придбання та ремонт житла для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ). 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Згідно з рішенням уряду, Міністерство соціальної політики спрямовуватиме бюджетні кошти безпосередньо територіальним громадам.

Головною метою фінансування є стимулювання розвитку сімейних форм виховання на місцях, створення нових профільних закладів та забезпечення вихованців належними і комфортними умовами для проживання.

Для максимальної прозорості та автоматизації процесів надання держсубвенції здійснюватиметься в електронному форматі за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами. 

Кошти можна буде спрямувати на два напрями:

  • Придбання житла для ДБСТ (за потреби також оплачуватиметься рецензування звітів про оцінку житла, яке купують на вторинному ринку).
  • Капітальний ремонт або реконструкція житла для ДБСТ, якщо воно перебуває у комунальній власності.

Впровадження цієї програми дозволить забезпечити дітей, які позбавлені батьківського піклування, належними житловими умовами та відчуттям справжнього дому.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування державної програми "єВідновлення" на 2 млрд грн. Завдяки цьому ще майже 20 тисяч українських родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських атак.

Автор:
Тетяна Бесараб