Кабмін погодив виділення грошей на житло для дитячих будинків сімейного типу

Кабінет міністрів України офіційно затвердив механізм розподілу та надання державної субвенції на придбання та ремонт житла для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Згідно з рішенням уряду, Міністерство соціальної політики спрямовуватиме бюджетні кошти безпосередньо територіальним громадам.

Головною метою фінансування є стимулювання розвитку сімейних форм виховання на місцях, створення нових профільних закладів та забезпечення вихованців належними і комфортними умовами для проживання.

Для максимальної прозорості та автоматизації процесів надання держсубвенції здійснюватиметься в електронному форматі за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами.

Кошти можна буде спрямувати на два напрями:

Придбання житла для ДБСТ (за потреби також оплачуватиметься рецензування звітів про оцінку житла, яке купують на вторинному ринку).

Капітальний ремонт або реконструкція житла для ДБСТ, якщо воно перебуває у комунальній власності.

Впровадження цієї програми дозволить забезпечити дітей, які позбавлені батьківського піклування, належними житловими умовами та відчуттям справжнього дому.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування державної програми "єВідновлення" на 2 млрд грн. Завдяки цьому ще майже 20 тисяч українських родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських атак.