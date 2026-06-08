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Экспорт агропродукции растет: "Укрзализныця" увеличила перевозку шрота и жмыха

грузовые вагоны
Укрзализныця перевезла на экспорт почти 1,3 млн тонн шрота / Shutterstock

За январь-май 2026 года "Укрзализныця" нарастила экспорт агропродукции, перевозив по железной дороге 1,295 млн тонн шротов и жмыхов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на RAIL.insider .

Этот показатель на 16% превышает объемы отгрузок за аналогичный период в прошлом году.

Положительная тенденция наблюдалась и непосредственно в мае, когда железнодорожным транспортом на экспорт перевезли 247 тысяч тонн жмыхов и дробей. Этот результат оказался на 3% выше показателей предыдущего месяца — апреля.

Параллельно с этим восходящий тренд по итогам пяти месяцев зафиксирован и в сегменте экспортных перевозок растительного масла.

Несмотря на то, что в мае объемы транспортировки этой продукции несколько просели и составили всего 133,6 тысячи тонн (что на 7% меньше по сравнению с апрелем), общий результат с начала года остается положительным.

Так, железнодорожный экспорт масла за январь-май 2026 достиг 697 тысяч тонн, что на 0,13% больше, чем за соответствующий период 2025 года.

Напомним, по итогам января и февраля 2026 года объемы железнодорожных перевозок жмыха и дробей на экспорт достигли почти 527 тыс. т. Общий показатель экспорта за два месяца текущего года оказался на 17,9% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Бессараб