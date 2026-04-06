Экспорт шрота и жмыха по железной дороге вырос на треть: итоги первого квартала

вагоны
Более 800 тысяч тонн шротов экспортированы по железной дороге с начала года/Rail.insider

За январь-март 2026 года "Укрзализныцей" было перевезено 808,6 тыс. тонн жмыха и шротов на экспорт, что на 30,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rail.insider .

Динамика перевозок

Отмечается, что март стал особенно продуктивным для перевозчиков: на экспорт отправили более 282 тыс. тонн жмыхов и шротов.

Этот результат на 15,6% выше февральского показателя и в 1,6 раза превышает объемы марта прошлого года.

Основным путем сбыта остаются сухопутные границы, через которые прошло 79% всех грузов, в то время как на морские порты пришлось только 21% поставок.

Экспорт масла

Положительную динамику продемонстрировали и перевозка масла. Так, в марте экспортировано 158 тыс. 900 т растительного масла. Это на 9,1% больше показателя февраля и на 19,3% — показателя марта прошлого года.

Из общего объема экспорта через пограничные переходы транспортировано 57%, а через порты – 43%.

В первом квартале текущего года экспортировано 420 тыс. т растительного масла. Объем на 4% превышает показатель соответствующего периода в прошлом году.

Напомним, по итогам января и февраля 2026 года объемы железнодорожных перевозок жмыха и дробей на экспорт достигли почти 527 тыс. т. Общий показатель экспорта за два месяца текущего года оказался на 17,9% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Бессараб