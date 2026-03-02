Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт подсолнечного масла по железной дороге в феврале вырос почти на 85%

грузовые вагоны
Железнодорожный экспорт масла через границу в феврале вырос / Укрзалізниця

Экспорт масла по железной дороге через границу в феврале продемонстрировал стремительный подъем, увеличившись на 84,8% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Railinsider.

Как отмечается, за 25 дней февраля железной дорогой было экспортировано 114,7 тыс. т масла, что на 28% превышает показатели предыдущего месяца и на 1,2% больше февральского объема в прошлом году.

По направлению портов экспортировано 34% из общего объема. Падение к соответствующему периоду в прошлом году составляет 46,1%.

В то же время рост экспорта из-за пограничных переходов в феврале достиг 84,8% по сравнению с февралем прошлого года. Доля экспортируемого таким образом масла составляет 66%.

Объем перевозки жмыхов и дробей на экспорт составил 199,9 тыс. т. Это на 7,8% меньше, чем в январе. В то же время к февралю прошлого года показатель вырос на 9%.

Большинство экспортной продукции — 76% — было направлено через сухопутные пограничные переходы, что на 13,7% больше прошлогоднего показателя. Однако перевозки в морские порты сократились на 3,1%, а их доля упала до 24%.

Напомним, с начала года Украина экспортировала автотранспортом почти 115 тысяч тонн агропродукции, при этом логистика сместилась от сырья к товарам с высокой добавленной стоимостью.

Автор:
Татьяна Бессараб