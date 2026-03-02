Экспорт подсолнечного масла по железной дороге в феврале вырос почти на 85%

Экспорт масла по железной дороге через границу в феврале продемонстрировал стремительный подъем, увеличившись на 84,8% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Railinsider.

Как отмечается, за 25 дней февраля железной дорогой было экспортировано 114,7 тыс. т масла, что на 28% превышает показатели предыдущего месяца и на 1,2% больше февральского объема в прошлом году.

По направлению портов экспортировано 34% из общего объема. Падение к соответствующему периоду в прошлом году составляет 46,1%.

В то же время рост экспорта из-за пограничных переходов в феврале достиг 84,8% по сравнению с февралем прошлого года. Доля экспортируемого таким образом масла составляет 66%.

Объем перевозки жмыхов и дробей на экспорт составил 199,9 тыс. т. Это на 7,8% меньше, чем в январе. В то же время к февралю прошлого года показатель вырос на 9%.

Большинство экспортной продукции — 76% — было направлено через сухопутные пограничные переходы, что на 13,7% больше прошлогоднего показателя. Однако перевозки в морские порты сократились на 3,1%, а их доля упала до 24%.

Напомним, с начала года Украина экспортировала автотранспортом почти 115 тысяч тонн агропродукции, при этом логистика сместилась от сырья к товарам с высокой добавленной стоимостью.