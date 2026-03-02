Експорт олії залізницею у лютому зріс майже на 85%

Експорт олії залізницею через кордон у лютому продемонстрував стрімкий підйом, збільшившись на 84,8%, порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Railinsider.

Як зазначається, за 25 днів лютого залізницею було експортовано 114,7 тис. т олії, що на 28% перевищує показники попереднього місяця та на 1,2% більше за лютневий обсяг минулого року.

У напрямку портів експортовано 34% із загального обсягу. Падіння до відповідного періоду торік становить 46,1%.

Водночас зростання експорту через прикордонні переходи у лютому сягнуло 84,8% порівняно із лютим торік. Частка олії, що експортується таким чином, становить 66%.

Обсяг перевезення макухи і шротів на експорт становили 199,9 тис. т. Це на 7,8% менше, ніж у січні. Водночас до лютого торік показник зріс на 9%.

Більшість експортної продукції — 76% — була спрямована через сухопутні прикордонні переходи, що на 13,7% більше за торішній показник. Проте перевезення до морських портів скоротилися на 3,1%, а їхня частка впала до 24%.

Нагадаємо, від початку року Україна експортувала автотранспортом майже 115 тисяч тонн агропродукції, при цьому логістика змістилася від сировини до товарів із високою доданою вартістю.